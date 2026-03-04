快訊

婦產科名醫林禹宏病逝 醫學會：永遠的生命鬥士

中央社／ 台北4日電

婦產科名醫林禹宏離世，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今天表示，林禹宏對抗病魔多年，數度走過鬼門關，是令人敬佩的生命鬥士與謙謙君子，將視家屬意願，全力給予所需協助。

前新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任林禹宏於2018年發現罹患急性骨髓性白血病，曾接受骨髓移植與肺臟移植，並將抗癌歷程撰寫成書「二次重生」，被稱為抗癌鬥士。

新光醫院今天發布聲明表示，林禹宏在病榻上仍心繫醫療專業與衛教，其辭世是台灣醫界的遺憾。

「大家對林醫師的共同印象，就是一位謙謙君子。」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈下午告訴媒體，雖然自己接任秘書長7年來，與林禹宏直接共事的時間不長，但林禹宏在臨床工作上極度盡責，病患給予的回饋非常正面；失去這樣的夥伴，對醫學會來說是一大損失。

黃建霈說，林禹宏對抗病魔多年，「大家都知道他其實非常辛苦」，抗癌同時又接受肺部移植，過程相當辛苦，簡直就是鬼門關走了好幾遭；他在抗癌這條路上，展現出比一般人更大的勇氣，獲頒抗癌鬥士獎。

為銘記林禹宏對醫界的貢獻，黃建霈表示，醫學會考慮比照先例，邀請與林禹宏熟識的醫界同袍撰寫紀念文，讓醫界同道與社會大眾能共同緬懷這位堅強、敬業且溫暖的好醫師。

黃建霈說，正與家屬聯繫中，一切以「尊重家屬意願」為最高原則，若家屬希望低調處理，醫學會將予以配合；若在治喪儀式或後續安排有任何需要，也將全力協助。

