中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

西門町伴手禮店遭批坑殺韓客 店家出面還原始末

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
遭發文的店家主要以販賣台灣名產。記者邱書昱／攝影
台北市西門町漢中街口十字路上一間伴手禮店，遭韓國遊客在網路上批評，疑似多收費坑殺觀光客狀況。記者走訪店家，店員也還原始末，主要是前一組客人確認該項商品時，忘記取消，直接幫該組韓籍遊客結帳造成，未來也會加強訓練及核實結帳品項。

記者今天下午實際走訪店家，店內多以販售雪花餅、牛軋餅及茶葉等台灣知名伴手禮，現場也有不少國外遊客前來逛逛。同時，北市法務局、商業處等也到場稽查，店內皆符合相關規範，沒有查獲違規。

員工還原案發始末，發文的韓籍顧客在結帳之前，剛好店內也有另一組客人詢問貨架上茶葉價格，所以先幫忙刷條碼確認價格，不過詢問的客人沒有買，當下店員也忘記消除掉上一筆紀錄，所以韓籍顧客接著結帳時，工作人員沒有發現這筆金額及商品，導致金額增加。

員工說，結完帳後，客人和員工都沒有檢查到貨品和金額，直到客人離開後發現金額有誤，再度返回店家後，當下逐筆確認商品和價格，真的確認有多刷了一筆後，就把金額返還，後來韓籍顧客也說沒有問題後就離開。

隨後過了十多分鐘後，韓籍顧客又回來說，希望全部的商品都可以退貨，員工表示，由於購買的都是食品，基於食安問題，所以沒有退貨，當下也有利用翻譯軟體、英文溝通，也沒有咆哮的情形，後來是顧客的女兒安撫後，就選擇把貨帶走。

至於韓籍顧客認為，員工態度差、堅持不能退貨等。員工說，當時都有充分溝通，但因為員工有錯在先，也有詳盡告訴說是食安法等原因，所以很抱歉在沒有瑕疵的狀況，就不能退貨。如果是在店內直接說明全額退貨，畢竟看得到東西還在，所以較難確保食安。

員工說，經營顧客群以海外觀光客，也會有本國遊客前來，「其實這是第一次有這樣問題，還是很抱歉。」

遭發文的店家主要以販賣台灣名產。記者邱書昱／攝影
店內仍有不少外籍遊客挑選商品。記者邱書昱／攝影
西門町伴手禮店遭批坑殺韓客 店家出面還原始末

