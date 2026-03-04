快訊

蕭邦傳奇首度來台！旅歐鋼琴家廖馨華領軍 打造南台灣國際音樂新平台

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片由廖馨華提供（聚傳媒）
照片由廖馨華提供（聚傳媒）

台灣音樂版圖，正式升級。由旅歐鋼琴家、高雄女兒廖馨華發起的「高雄市蕭邦國際音樂文化交流協會」，已於今年1月20日正式成立。協會才剛掛牌，立刻拋出兩枚震撼彈：一是2026年7月將啟動首屆「波蘭蕭邦音樂深度交流計畫」；二是——一位「史上最年輕蕭邦國際鋼琴大賽得主」已達成合作共識，將加入協會核心團隊，並且生平首度訪問台灣。消息一出，樂壇瞬間沸騰。

廖馨華理事長憑藉在波蘭深耕多年的深厚人脈，成功促成這項震撼樂壇的跨國合作。她透露，這位即將加入的蕭邦大賽得主，不僅創下賽史最年輕紀錄，更長年活躍於歐洲主流音樂廳體系，卻從未在台灣公開演出。這次不只是短暫邀演，而是以「重要成員」身分深度合作。

廖馨華表示：「他對第一次踏上台灣充滿期待。我們已完成深度合作協議，預計三月底正式完成入會程序。未來他在台灣的音樂會、大師班與學術活動，都將由協會統籌規劃。」

換句話說，這不只是邀請一場演出，而是為台灣樂壇打開一條直通歐洲核心的專業通道。

協會首波重點計畫「2026波蘭蕭邦音樂深度交流營」已確定於7月啟航。行程由廖馨華親自規劃，主打「沉浸式學習」。師資陣容包含波蘭蕭邦音樂大學教授Agnieszka Przemyk-Bryła、Mischa Kozłowski，以及蕭邦大賽得主Piotr Alexewicz等一線音樂家親自指導。課程之外，更安排地底鹽礦探訪、歷史場景走讀等文化體驗。

「要彈好蕭邦，必須走進他的土地。」廖馨華強調，協會的初衷並非辦一場短期營隊，而是建立一個能長期對接歐洲頂尖資源的專業平台。對台灣年輕鋼琴學子而言，這將是一場從技巧到視野的全面升級。

為說明7月交流計畫細節與未來藍圖，協會將於3月8日下午2:30在台北「光音音樂沙龍廳」舉辦講座《走進蕭邦的國度》。

聚傳媒

波蘭 音樂 大學教授 台灣

相關新聞

西門町伴手禮店遭批坑殺韓客 店家出面還原始末

台北市西門町漢中街口十字路上一間伴手禮店，遭韓國遊客在網路上批評，疑似多收費坑殺觀光客狀況。記者走訪店家，店員也還原始末，主要是前一組客人確認該項商品時，忘記取消，直接幫該組韓籍遊客結帳造成，未來也會加強訓練及核實結帳品項。

換季塞爆衣櫃？UNIQLO親傳2招 冬衣「瞬間瘦身」空間升級

近期季節交替，已逐漸邁入春天，不少人會陸續開始整理衣櫃，將厚重的秋冬衣物收好。日系連鎖服飾品牌UNIQLO就拍影片教學，只要改變衣服的摺法，就能讓衣櫃騰出更多收納空間。

外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航：通報航警處理

華航3月2日一架從倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件，有民眾指出，1名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還拍打空服員臀部、飆髒話。對此，華航表示，已通報航警接手處理。

病患喊「小姐幫我鬆鞋」… 急診醫霸氣回嗆：你的手可以自己動

急診室分秒必爭，醫護人員長時間承受高壓環境，卻仍不時面對性別刻板印象與角色錯置。急診醫師田知學近日在臉書分享一段診間經歷，一名男病患在她問診過程中，突然以使喚口吻要求「小姐，我鞋子很緊，幫我弄鬆一下」

外送、線上遊戲成消費申訴大宗 消保官：協調角色陷兩難

近年消費型態快速變化，外送平台與線上遊戲成為消費申訴案件大宗。有消保官表示，這類案件數量多，但多數金額不高，外送平台通常透過退費方式處理，往往在第一次申訴就結案；真正進入第二次申訴與調解程序的案件比例並不高。不過在協調過程中，消保官常面臨消費者期待落差與業者不出席等問題，也成為實務處理上的一大挑戰。

放寬外籍家庭幫傭快了？洪申翰：時間到就公布

賴總統去年拋出將鬆綁讓獨生子女家庭也能聘外籍家庭幫傭，行政院長卓榮泰日前則說，政策已在最後研擬階段。勞動部長洪申翰今表示，將從民眾實際需求、優先考慮弱勢處境、降低本勞影響3方向規畫，「時間到，就跟社會（大眾）公布」。

