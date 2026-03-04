蕭邦傳奇首度來台！旅歐鋼琴家廖馨華領軍 打造南台灣國際音樂新平台

南台灣音樂版圖，正式升級。由旅歐鋼琴家、高雄女兒廖馨華發起的「高雄市蕭邦國際音樂文化交流協會」，已於今年1月20日正式成立。協會才剛掛牌，立刻拋出兩枚震撼彈：一是2026年7月將啟動首屆「波蘭蕭邦音樂深度交流計畫」；二是——一位「史上最年輕蕭邦國際鋼琴大賽得主」已達成合作共識，將加入協會核心團隊，並且生平首度訪問台灣。消息一出，樂壇瞬間沸騰。

廖馨華理事長憑藉在波蘭深耕多年的深厚人脈，成功促成這項震撼樂壇的跨國合作。她透露，這位即將加入的蕭邦大賽得主，不僅創下賽史最年輕紀錄，更長年活躍於歐洲主流音樂廳體系，卻從未在台灣公開演出。這次不只是短暫邀演，而是以「重要成員」身分深度合作。

廖馨華表示：「他對第一次踏上台灣充滿期待。我們已完成深度合作協議，預計三月底正式完成入會程序。未來他在台灣的音樂會、大師班與學術活動，都將由協會統籌規劃。」

換句話說，這不只是邀請一場演出，而是為台灣樂壇打開一條直通歐洲核心的專業通道。

協會首波重點計畫「2026波蘭蕭邦音樂深度交流營」已確定於7月啟航。行程由廖馨華親自規劃，主打「沉浸式學習」。師資陣容包含波蘭蕭邦音樂大學教授Agnieszka Przemyk-Bryła、Mischa Kozłowski，以及蕭邦大賽得主Piotr Alexewicz等一線音樂家親自指導。課程之外，更安排地底鹽礦探訪、歷史場景走讀等文化體驗。

「要彈好蕭邦，必須走進他的土地。」廖馨華強調，協會的初衷並非辦一場短期營隊，而是建立一個能長期對接歐洲頂尖資源的專業平台。對台灣年輕鋼琴學子而言，這將是一場從技巧到視野的全面升級。

為說明7月交流計畫細節與未來藍圖，協會將於3月8日下午2:30在台北「光音音樂沙龍廳」舉辦講座《走進蕭邦的國度》。

