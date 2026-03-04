101化身最巨加油棒為中華隊點燈應援 今晚點亮「開局勝利一路開轟」

2026 WBC世界棒球經典賽賽事即將在3月5日起展開，中華隊更是在3月5日至3月8日迎來四場關鍵賽事，在東京巨蛋分別迎戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取前進邁阿密的C組兩張門票。台北101將化身全台最巨大的加油棒，今晚起一連五天點燈為中華隊加油。

中華隊3月5日將迎來經典賽首場賽事，台北101今晚起至3月8日進行點燈打字，為征戰經典賽的中華隊集氣應援，與全民一起加油。一連五天的點燈文字每天都不一樣，也特別將點燈打字時段延長至午夜12點。

今晚點燈文字為：

台灣尚勇、TEAM TAIWAN、WBC開局勝利、一路開轟、轟轟轟轟轟轟轟

點燈時間：

3/4（三）18:00-24:00、3/5（四）18:00-24:00、3/6（五）18:00-24:00、3/7（六）22:00-24:00、3/8（日）18:00-24:00