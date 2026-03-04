快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

2026 WBC倒計時 華航東京巨蛋周邊LED看板播放「Team Taiwan加油」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航為台灣棒球加油，4日起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告。華航／提供
華航為台灣棒球加油，4日起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告。華航／提供

華航為2026WBC世界棒球經典賽指定航空公司，比賽即將開打，華航把滿滿的應援能量帶到日本，4日起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告。

華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿；4日起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。

此外，即日起至3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，自報到起即可獲得專屬Team Taiwan的電子或紙本登機證，班機上亦同步提供多項限定服務用品，包括特別設計的頭墊紙、枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓應援從登機那一刻開始，陪伴球迷一路飛向賽場，為中華隊全力加油。

2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，華航把滿滿的應援能量帶到日本。華航／提供
2026 WBC世界棒球經典賽即將開打，華航把滿滿的應援能量帶到日本。華航／提供

張育成 陳傑憲 林家正

延伸閱讀

為中華隊集氣！LINE聊天室輸入「這3關鍵字」召喚加油特效

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

相關新聞

西門町伴手禮店遭批坑殺韓客 店家出面還原始末

台北市西門町漢中街口十字路上一間伴手禮店，遭韓國遊客在網路上批評，疑似多收費坑殺觀光客狀況。記者走訪店家，店員也還原始末，主要是前一組客人確認該項商品時，忘記取消，直接幫該組韓籍遊客結帳造成，未來也會加強訓練及核實結帳品項。

換季塞爆衣櫃？UNIQLO親傳2招 冬衣「瞬間瘦身」空間升級

近期季節交替，已逐漸邁入春天，不少人會陸續開始整理衣櫃，將厚重的秋冬衣物收好。日系連鎖服飾品牌UNIQLO就拍影片教學，只要改變衣服的摺法，就能讓衣櫃騰出更多收納空間。

外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航：通報航警處理

華航3月2日一架從倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件，有民眾指出，1名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還拍打空服員臀部、飆髒話。對此，華航表示，已通報航警接手處理。

病患喊「小姐幫我鬆鞋」… 急診醫霸氣回嗆：你的手可以自己動

急診室分秒必爭，醫護人員長時間承受高壓環境，卻仍不時面對性別刻板印象與角色錯置。急診醫師田知學近日在臉書分享一段診間經歷，一名男病患在她問診過程中，突然以使喚口吻要求「小姐，我鞋子很緊，幫我弄鬆一下」

外送、線上遊戲成消費申訴大宗 消保官：協調角色陷兩難

近年消費型態快速變化，外送平台與線上遊戲成為消費申訴案件大宗。有消保官表示，這類案件數量多，但多數金額不高，外送平台通常透過退費方式處理，往往在第一次申訴就結案；真正進入第二次申訴與調解程序的案件比例並不高。不過在協調過程中，消保官常面臨消費者期待落差與業者不出席等問題，也成為實務處理上的一大挑戰。

放寬外籍家庭幫傭快了？洪申翰：時間到就公布

賴總統去年拋出將鬆綁讓獨生子女家庭也能聘外籍家庭幫傭，行政院長卓榮泰日前則說，政策已在最後研擬階段。勞動部長洪申翰今表示，將從民眾實際需求、優先考慮弱勢處境、降低本勞影響3方向規畫，「時間到，就跟社會（大眾）公布」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。