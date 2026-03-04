聽新聞
168斷食添風險！醫曝「這病症」反覆上腹部疼痛 易和胃病混淆

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
張堯任醫師呼籲若有上腹痛且會長期反覆出現，務必盡快尋求專科醫師盡早診治。圖／聯新國際醫院提供
張堯任醫師呼籲若有上腹痛且會長期反覆出現，務必盡快尋求專科醫師盡早診治。圖／聯新國際醫院提供

桃園一名38歲女子日前持續2天劇烈上腹痛，起初被診斷為胃炎，但服藥與打止痛針仍未改善，直到赴聯新國際醫院經電腦斷層檢查及會診後竟確診為急性膽囊炎。當下女子已出現發燒、白血球與發炎指數攀升，經醫師建議選擇單孔達文西手術切除膽囊，術後當天就可下床走動並正常飲食，隔天返家休養迅速返回工作。

聯新國際醫院一般外科醫師張堯任指出，膽囊炎與胃炎發生位置相近，症狀高度重疊，臨床上極易混淆。胃痛常表現為空腹時的「餓痛」，進食或服用制酸劑後可緩解；但膽結石引發的疼痛為「飽痛」，常在吃完油膩食物後，因膽囊收縮、膽汁受阻而引發劇痛，痛點常位於右上腹、右背，且常在半夜因膽汁濃度過高而痛醒。

根據統計，國人膽結石盛行率超高，平均每10位當中即有1位有膽結石，其中「40歲、女性、肥胖以及曾懷孕」為高風險族群。臨床觀察顯示，30至50歲女性最常見。雖然盛行率超高，但三分之二患者終其一生不會出現症狀，僅少數因結石過大、滾動或堵住膽囊出口引發劇痛，才需治療。

張堯任提醒，時下流行的「168斷食法」不利於膽囊健康，因肝臟在空腹時仍持續製造膽汁，長時間不進食會造成膽汁淤積，隨著水分被吸收後變濃稠，增加結石風險。他將膽結石引發疼痛的病程分為三階段：

一、症狀性膽結石：結石堵塞造成陣發性疼痛，當結石移開，疼痛即緩解。

二、慢性膽囊炎：長期反覆疼痛會導致膽囊壁增厚，形成器官慢性發炎狀態。

三、急性膽囊炎：結石堵塞膽道，膽汁無法排除引發血液循環受阻、化膿、壞死，甚至引發敗血症。

張堯任表示，目前現行急性膽囊炎手術治療分三類∶傳統開腹手術，傷口大且復原時間最長，術後疤痕明顯；傳統腹腔鏡，需打3-4個洞，透過直線器械操作完成，為臨床廣泛使用的微創方式；單孔達文西，由肚臍單一孔道進入，傷口約2.5公分，搭配十倍放大的3D立體影像與仿真手腕機械手臂，確保精準縫合並保護血管神經，術後疼痛輕、外觀無痕且復原最快。

張堯任提醒，約95%的人在數周後恢復正常消化功能，術後建議應穿上束腹帶2-3週，並維持清淡飲食。他形容膽結石宛如體內未爆彈，一旦出現反覆上腹痛，民眾務必提高警覺，及早尋求專科醫師協助，盡早拆除隱形炸彈。

電腦斷層掃描顯示膽囊發炎位置。圖／聯新國際醫院提供
電腦斷層掃描顯示膽囊發炎位置。圖／聯新國際醫院提供

達文西 膽結石 斷食

