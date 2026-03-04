HPV病毒恐潛伏10至20年…醫：男性恐成無意識傳遞者 更應及早預防

每年3月4日為「國際HPV關注日（International HPV Awareness Day）」，近年醫界強調，人類乳突病毒HPV並非女性專屬風險，男性同樣可能感染，且與多種癌症密切相關。執業泌尿科醫師陳鈺昕指出，若仍將 HPV視為「只與子宮頸癌有關的病毒」，不僅低估男性健康風險，也可能錯失整體預防的黃金時機。

多數民眾對 HPV的認知，多停留在子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌與陰道癌等「HPV相關五癌」，但近年愈來愈多研究指出，部分男性常見的泌尿系統癌症，也可能與 HPV 感染存在關聯。

陳鈺昕表示，國際流行病學研究在攝護腺癌組織中發現，約2至3成可檢出 HPVDNA，明顯高於良性攝護腺組織，顯示HPV可能在癌症早期扮演促進角色。

此外，針對膀胱癌的系統性回顧與統合分析也顯示，約1至2成膀胱癌患者可檢測到 HPV感染，部分研究更發現 HPV陽性者的腫瘤進展與惡化風險相對較高。「這些癌症是否完全由 HPV導致，仍需更多研究確認，但可以確定的是，HPV並非只影響表面或女性生殖器官，而是可能與多種男性癌症相關，不應再被忽視。」

陳鈺昕說，HPV是高度傳染的病毒，男女一生中感染機率都相當高。然而研究顯示，即使同樣感染 HPV，女性約有5至7成可在2年內產生中和抗體並清除病毒，但男性僅約1成能自然產生足夠抗體，病毒更容易在體內長期潛伏，潛伏期可長達10至20年。

「這也是為什麼許多男性年輕時沒有明顯症狀，卻可能在中年甚至更晚，才被診斷出相關疾病或癌症。」陳鈺昕提醒，HPV真正風險不在於是否立即不適，而在長期、隱匿且難以察覺的健康影響。男性不僅是HPV的感染者，也可能成為伴侶與家庭中「無意識的傳遞者」。許多男性因沒有明顯症狀，誤以為自己與HPV無關，反而讓病毒在親密關係中反覆流動。

臨床觀察發現，35歲以下男性多因擔心生殖器疣（菜花）帶來的治療疼痛、反覆就醫與社交壓力而開始重視預防；35歲以上男性則在家庭與職涯穩定後，更意識到HPV可能帶來的長期癌症風險，將預防視為健康管理的一環。

除了男性風險逐漸浮現，女性子宮頸癌防治仍是HPV公共衛生政策的核心。陳鈺昕指出，子宮頸癌幾乎可確認與高危型HPV持續感染高度相關，也是目前少數可透過疫苗接種與定期癌症篩檢有效預防的癌症。

目前政府已提供符合資格女性定期子宮頸抹片檢查，近年也逐步推動HPV檢測作為輔助篩檢工具，目的在於及早發現癌前病變、降低晚期癌症風險。然而臨床上仍可見不少女性因忙碌、害怕或誤以為「沒有症狀就不需要檢查」，而錯失篩檢時機。

陳鈺昕提醒，子宮頸癌的預防不只是女性個人責任。HPV 多透過親密接觸傳播，若僅由女性單方面承擔防護，防治效果有限。「當女性願意定期做癌篩、關心自身健康時，更應邀請伴侶一同了解 HPV 風險、共同預防，才能真正降低家庭與伴侶間的傳播風險。」

陳鈺昕強調，「不論男女、不論是否已有性經驗，及早建立 HPV 預防觀念，都是對自己與伴侶負責的選擇。」在國際HPV關注日之際，醫師也呼籲民眾主動了解HPV相關風險，與醫療專業人員討論適合自己的預防方式，為長期健康做好準備。