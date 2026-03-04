婦產科名醫林禹宏辭世 婦產科醫學會：失去他是損失

婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，昨晚接到相關消息，林醫師這些年經歷的過程相當辛苦，從抗癌到做肺部移植，也在鬼門關前走了幾次，於抗癌表現上出現比一般人更大的勇氣。

黃建霈今受訪回應，曾在頒發生命鬥士獎項時與林醫師有過一些接觸，林醫師是相當盡責的好醫師，病人對他的回饋也非常正面，失去這樣夥伴對學會是損失。

黃建霈說，林醫師抗癌過程相當辛苦，目前已與家屬保持聯繫，了解是否有需要協助之處，若家屬在儀式安排或相關事務上有任何需要，學會都將全力提供協助。過去對於學會貢獻卓著的醫師辭世，曾在會刊中發表紀念文章或推出專刊，由與其熟識的人來撰寫，以表達敬意與感念。

林禹宏曾任新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任，2018年罹患白血病，當時他52歲，經歷化學治療及骨髓幹細胞移植，一度獲得緩解，但肺部併發症造成呼吸衰竭，曾2度接受肺臟移植，第二度移植是在去年10月完成，但昨仍不敵病魔過世。