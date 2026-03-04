快訊

外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航：通報航警處理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
華航3月2日一架從倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。圖為華航示意圖，並非文中所提航班。記者黃仲明／攝影
華航3月2日一架從倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件。圖為華航示意圖，並非文中所提航班。記者黃仲明／攝影

華航3月2日一架從倫敦飛往台灣的CI082航班，發生乘客滋擾事件，有民眾指出，1名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還拍打空服員臀部、飆髒話。對此，華航表示，已通報航警接手處理。

有民眾在社群Threads上發文表示，近日搭乘華航從英國倫敦返台航班，發生1名男性外籍旅客出現一連串脫序行為。

民眾指出，該旅客從航班起飛後便情緒失控，不斷對周邊乘客及機組人員飆罵髒話，還多次對機組人員性騷擾，先是觸碰1名男空服員臀部，隨後在前往洗手間途中，再對另一名女空服員拍打臀部，經制止後仍無悔意，更以髒話回擊，甚至強行拉起空服員的手親吻。

民眾進一步說，該男性旅客甚至在航行途中無視飛安規定，在機艙內抽電子煙，其同行妻子也未制止丈夫的脫序行為，甚至稱男子拍打空服員臀部「只是在開玩笑」，引發其他乘客不滿。

對此，華航表示，針對機上旅客滋擾及不當行為，事發當下公司立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長也持續關懷組員，航機抵達桃園機場後通報航警接手處理。

華航表示，感謝相關單位的協助，公司以飛安為最高原則，對於不理性行為堅持零容忍，並提醒所有旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子煙入境台灣是違法行為。

