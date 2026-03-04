你的身體就像手機！部苗健康台灣深耕計畫入校園 比喻讓學生有感

衛福部苗栗醫院執行「健康台灣深耕計畫」，日前到苗栗高中針對青少年族群舉辦健康促進講座，宣導代謝症候群防治，鑑於許多學生習慣熬夜追劇、手搖飲不離手、下課久坐不動，講師特別將人體比喻為「手機系統」，詢問學生你的身體是「滿電順跑」，還是已經開始「Lag了？讓學生非常有感。

部苗為落實賴清德總統「健康台灣」願景，與衛福部桃園醫院攜手執行健康台灣深耕計畫，日前分別前往苗栗高中與頭屋鄉曲洞村照顧關懷據點，針對青少年與銀髮族群舉辦兩場健康促進講座，宣導代謝症候群防治與正確用藥觀念，獲得回響。

苗栗醫院指出，經國民健康署調查，代謝症候群與三高年輕化已是迫切的公共健康挑戰，因此部苗配合「健康台灣深耕計畫」執行的首場講座特別安排進入校園於苗栗高中舉行，主題鎖定困擾現代人的文明病「代謝症候群」。為讓高中生更有感，講師林宥誼護理師發揮創意，將

人體比喻為「手機系統」，詢問學生你的身體是在「滿電順跑」還是已經開始Lag（延遲）了？

她在講座中指出，現在許多學生習慣熬夜追劇、手搖飲不離手、下課久坐不動，這些看似平常的習慣，其實正在消耗身體的「效能」，透過生動的「快速自我掃描」，讓學生檢視自己是否中了「一周喝3次以上含糖飲」、「晚上12點後才睡」或「一天坐著超過6小時」等風險指標，讓學子對講座內容非常有感。

林宥誼強調，代謝症候群並非突然發作，而是像手機APP開太多導致背景程式過載一樣，這是慢慢累積的，如果長期攝取過多糖分與油脂，就像讓身體CPU爆表、記憶體滿載，最終導致「熱當機」，呼籲學生從現在開始進行「系統更新」，透過選擇無糖飲品、增加活動量與充足睡眠，為自己健康升級 。

關懷長者健康促進講座與頭屋衛生所、頭屋鄉曲洞村社區發展協會合作，鎖定社區長者關心的「正確用藥」議題 ，針對銀髮族常見的慢性病用藥與保健食品混用問題，由藥師林彥彰以淺顯易懂的方式，宣導「正確用藥五大核心能力」。

他在講座中提醒長輩，切勿聽信電台或購買來路不明藥品，看病應找合格醫師，用藥應諮詢專業藥師，透過面對面衛教互動，協助長者建立正確服藥習慣，避免因錯誤用藥導致健康受損。

苗栗醫院院長徐國芳表示，這次「健康台灣深耕計畫」不僅著重於優化院內社區醫療業務，更強調走出醫院，將健康促進相關正確觀念帶入到學校與社區，透過與部桃的資源整合，部苗將持續辦理多元的健康促進活動，全方位守護苗栗鄉親的健康。

