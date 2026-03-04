快訊

你的身體就像手機！部苗健康台灣深耕計畫入校園 比喻讓學生有感

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
部苗攜手頭屋衛生所於曲洞村關懷據點辦理用藥安全講座，藥師以親切易懂的方式，向民眾宣導正確用藥。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院執行「健康台灣深耕計畫」，日前到苗栗高中針對青少年族群舉辦健康促進講座，宣導代謝症候群防治，鑑於許多學生習慣熬夜追劇、手搖飲不離手、下課久坐不動，講師特別將人體比喻為「手機系統」，詢問學生你的身體是「滿電順跑」，還是已經開始「Lag了？讓學生非常有感。

部苗為落實賴清德總統「健康台灣」願景，與衛福部桃園醫院攜手執行健康台灣深耕計畫，日前分別前往苗栗高中與頭屋鄉曲洞村照顧關懷據點，針對青少年與銀髮族群舉辦兩場健康促進講座，宣導代謝症候群防治與正確用藥觀念，獲得回響。

苗栗醫院指出，經國民健康署調查，代謝症候群與三高年輕化已是迫切的公共健康挑戰，因此部苗配合「健康台灣深耕計畫」執行的首場講座特別安排進入校園於苗栗高中舉行，主題鎖定困擾現代人的文明病「代謝症候群」。為讓高中生更有感，講師林宥誼護理師發揮創意，將

人體比喻為「手機系統」，詢問學生你的身體是在「滿電順跑」還是已經開始Lag（延遲）了？

她在講座中指出，現在許多學生習慣熬夜追劇、手搖飲不離手、下課久坐不動，這些看似平常的習慣，其實正在消耗身體的「效能」，透過生動的「快速自我掃描」，讓學生檢視自己是否中了「一周喝3次以上含糖飲」、「晚上12點後才睡」或「一天坐著超過6小時」等風險指標，讓學子對講座內容非常有感。

林宥誼強調，代謝症候群並非突然發作，而是像手機APP開太多導致背景程式過載一樣，這是慢慢累積的，如果長期攝取過多糖分與油脂，就像讓身體CPU爆表、記憶體滿載，最終導致「熱當機」，呼籲學生從現在開始進行「系統更新」，透過選擇無糖飲品、增加活動量與充足睡眠，為自己健康升級 。

關懷長者健康促進講座與頭屋衛生所、頭屋鄉曲洞村社區發展協會合作，鎖定社區長者關心的「正確用藥」議題 ，針對銀髮族常見的慢性病用藥與保健食品混用問題，由藥師林彥彰以淺顯易懂的方式，宣導「正確用藥五大核心能力」。

他在講座中提醒長輩，切勿聽信電台或購買來路不明藥品，看病應找合格醫師，用藥應諮詢專業藥師，透過面對面衛教互動，協助長者建立正確服藥習慣，避免因錯誤用藥導致健康受損。

苗栗醫院院長徐國芳表示，這次「健康台灣深耕計畫」不僅著重於優化院內社區醫療業務，更強調走出醫院，將健康促進相關正確觀念帶入到學校與社區，透過與部桃的資源整合，部苗將持續辦理多元的健康促進活動，全方位守護苗栗鄉親的健康。

部立苗栗醫院醫療團隊在頭屋鄉曲洞村活動中心透過實際案例解說與互動，提醒長輩謹記「看病找醫師，用藥問藥師」以確保用藥安全。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院響應「健康台灣」願景前進校園，向苗栗高中學子宣導代謝症候群防治觀念，呼籲年輕世代及早重視健康管理。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗醫團隊在苗栗高中辦健康講座，以活潑互動方式引導學生檢視自身生活型態，鼓勵拒絕含糖飲料、增加活動量，讓健康「系統升級」。圖／衛福部苗栗醫院提供
