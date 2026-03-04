快訊

為中華隊集氣！LINE聊天室輸入「這3關鍵字」召喚加油特效

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE同步推出數位應援活動，林家正、陳傑憲等球員的Reaction影片將陸續上線。圖／LINE提供
隨著棒球賽事熱潮直線升溫，LINE宣布再推出聊天室限定加油特效，並同步開跑數位應援活動，邀請全台球迷為Team Taiwan中華隊集氣。

即日起至3月19日上午10:00止，只要在LINE聊天室輸入「棒球」、「中華隊」或Team「Taiwan」任一關鍵字，即可召喚熊大、兔兔、莎莉現身加油特效，與好友一起為選手吶喊助威。該功能支援LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上（且Android OS 7.1以上）及電腦版8.7以上版本。

除特效互動外，LINE也正式攜手Team Taiwan中華隊，整合官方帳號、數位互動與貼圖資源，推出線上應援企劃。球迷可至活動頁面留言祝福，有機會隨機解鎖「台灣棒球祈勝玄學」，並抽中球員親自錄製的影片回覆；分享活動則有機會獲得LINE POINTS 666點、應援帽T、限量吊飾等好禮。

此外，林家正陳傑憲等球員的Reaction影片將陸續於LINE數位應援活動頁與LINE TW官方帳號上線；期間限定免費貼圖亦開放下載至3月26日止。即使不能到現場，也要線上串聯全台球迷熱情，一起祈勝集氣，成為場上最強後盾。

LINE正式攜手Team Taiwan中華隊，推出期間限定免費貼圖。圖／LINE提供
LINE聊天室輸入指定關鍵字，限時召喚熊大、兔兔、莎莉現身加油特效。圖／LINE提供
