3月5日驚蟄正式報到！能量重新啟動 醫推薦4種精油有助春季調養身心

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，現代人長期壓力與作息不規律，使肝氣鬱結更加常見，且驚蟄期間氣候變化劇烈，人體容易出現昏沉疲倦、注意力下降，容易形成所謂的「春困」現象。圖／123RF
翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，現代人長期壓力與作息不規律，使肝氣鬱結更加常見，且驚蟄期間氣候變化劇烈，人體容易出現昏沉疲倦、注意力下降，容易形成所謂的「春困」現象。圖／123RF

隨著春雷初響、萬物甦醒，24節氣中的「驚蟄」將於周四報到。此時天地陽氣生發，大自然由冬藏轉為生長，人體氣血運行也隨之明顯變化。翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，驚蟄時節養生關鍵在於「疏肝理氣、化濕醒脾」，春季若氣機無法順利舒展，便容易形成所謂「春困」。近年備受關注的植物精油調養，為溫和協助身心轉換節律的自然方式。

中醫理論認為「春屬木，應於肝」，肝主疏泄，與情緒調節、自律神經及氣血運行密切相關。賴睿昕說，現代人長期壓力與作息不規律，使肝氣鬱結更加常見，且驚蟄期間氣候變化劇烈，加上春雨頻繁，濕氣逐漸加重，人體容易出現昏沉疲倦、注意力下降、食慾不振、情緒煩躁或低落及睡眠品質變差等情形。春季若氣機無法順利舒展，便容易形成所謂的「春困」現象。

因此，驚蟄養生並非進補，而是讓身體順利「打開循環」。相較於藥物介入，天然植物精油透過嗅覺與皮膚吸收，可溫和影響神經系統與情緒狀態。賴睿昕指出，適當運用芳香療法，有助於協助人體適應春季氣候與心理轉換。以下四種精油有助春季調養身心。

如春季情緒起伏較明顯，「佛手柑」氣味清新柔和，有助放鬆壓力、穩定情緒，特別適合工作壓力大或容易焦慮者。建議於擴香儀滴入2至3滴，晨間或下班後使用。另濕氣重時，人體循環變慢，容易精神渙散，「迷迭香」具有提振專注力與促進循環的特性，可改善春季昏沉感，特別適合長時間用腦或容易疲勞者。

至於，季節交替期間，呼吸道與過敏問題常見。「尤加利」精油氣味清涼，有助維持呼吸順暢與空氣清新，可使用於居家擴香或熱水蒸氣吸聞。氣候變動容易影響睡眠節律，「薰衣草」能幫助放鬆神經、改善入睡困難。建議睡前稀釋後塗抹肩頸或足底，以提升睡眠品質。

但使用精油需注意三大安全原則，包括必須以基底油稀釋後再接觸皮膚；孕婦、嬰幼兒及慢性病患者應先諮詢醫師；避免過量或長時間密閉擴香。

賴睿昕說，驚蟄象徵的不僅是昆蟲甦醒，更代表人體與心理能量的重新啟動，許多現代疾病源自長期壓抑與節律失衡，而春季正是重新調整生活步調的最佳時機。透過規律作息、適度運動，再搭配天然精油芳香調養，可幫助身體由冬季的內斂狀態，平順過渡至春季的生發能量。

「養生的本質，是順應自然，而不是對抗季節。」當春雨潤物、春雷響起之際，若能善用精油調養身心，讓氣血流動與情緒同步舒展，便能為一整年的健康奠定穩定基礎。

