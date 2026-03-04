快訊

別再問防癌吃什麼！營養師揭關鍵「每日菜單」：不是超級食物

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」分享防癌飲食觀念，強調「沒有任何一種食物可以單獨預防癌症」，真正能降低癌症風險的關鍵，在於長期、整體的飲食模式，而非仰賴所謂的「超級食物」。

他引用美國癌症研究中心（AICR）的研究指出，核心理念其實很簡單，以植物性食物為中心，讓餐桌回歸單純與均衡。與其追問「吃什麼可以防癌」，不如思考每天的飲食比例是否正確。

根據美國癌症研究中心建議，理想的抗癌飲食應多攝取蔬菜、水果、全穀物與豆類，並選擇不同顏色的蔬果輪替食用，以獲得多元營養素；同時減少紅肉與加工肉品、含糖飲料與酒精的攝取，並維持健康體重。趙強提醒，過多體脂已被證實與至少12種癌症相關，防癌重點從來不是補充某種營養素，而是調整整體飲食比例。

他進一步說明，植物性食物之所以重要，在於其富含植化素（Phytochemicals）。這些天然化合物並非藥物，而是透過「食物矩陣」的協同作用，幫助身體解毒、降低慢性發炎、抗氧化、保護DNA、調節細胞生長，並改善腸道菌相。關鍵不在單一成分，而在於整體搭配。

在食物選擇上，美國癌症研究中心也點名多類具研究支持的食材，包括：

1.十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜：有助啟動體內解毒酵素系統。

2.番茄富含茄紅素：與攝護腺健康相關。

3.蔥蒜類：可能抑制癌細胞生長（人體證據仍在累積）。

4.莓果含花青素：可抗氧化與降低發炎。

5.蘋果與高纖水果：有助腸道健康。

6.全穀物與膳食纖維：有強烈證據顯示可降低大腸直腸癌風險。

7.豆類與天然大豆製品：適量攝取對乳癌患者而言是安全的。

8.咖啡：與降低肝癌及子宮內膜癌風險相關。

此外，無論是地中海飲食、彈性素食、魚素飲食，或蛋奶素與全素飲食，其共同核心其實相同，「植物性食物比例高，加工食品與紅肉比例低」。

AICR也提出具體餐盤原則：每日飲食中，至少三分之二來自植物性食物，三分之一以下來自動物性食物。趙強強調，不需要走向極端或追求完美，只要每天逐步朝這個方向靠近即可。

他最後提醒，防癌並非依賴某種保健食品，也不是短期激烈改變，而是長期重複的日常選擇。真正影響風險的，不是偶爾吃了什麼，而是長期如何進食。

