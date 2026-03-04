快訊

換季塞爆衣櫃？UNIQLO親傳2招 冬衣「瞬間瘦身」空間升級

聯合新聞網／ 綜合報導
正式進入春季，不少人會陸續開始將厚衣服收進衣櫃裡。示意圖／Ingimage
近期季節交替，已逐漸邁入春天，不少人會陸續開始整理衣櫃，將厚重的秋冬衣物收好。日系連鎖服飾品牌UNIQLO就拍影片教學，只要改變衣服的摺法，就能讓衣櫃騰出更多收納空間。

UNIQLO在IG發布「幫衣櫃省空間！​針織衫收納術」，指出若想要幫衣櫃省空間，可以從「針織衫」開始整理。​有別於多數人習慣用傳統方式摺針織衫，導致衣物又厚又澎，佔據大量衣櫃空間，其實只要透過幾個步驟，就能讓針織衫「瞬間瘦身」。

第一招：改變針織衫折法

步驟一、找到衣服的中線

步驟二、左右兩側向內折貼齊中線

步驟三、把兩邊袖子往外打開

步驟四、衣服下擺往上折起

步驟五、再把衣服翻到正面

步驟六、將袖子錯位往內折

從影片畫面可以看到，完成後的針織衫比傳統折法更平整、厚度明顯降低，衣櫃變得更省空間了。

第二招：改變衣服掛上衣架的方式，避免肩線變形

不少人擔心針織衫用衣架懸掛久了，肩膀位置會被撐出痕跡。UNIQLO也示範正確掛法：

步驟一、將針織衫先對折整理一下

步驟二、再把衣架放到腋下位置

步驟三、將袖子穿過衣架

步驟四、再把下擺折過衣架固定

這樣不僅能避免肩線變形，也能讓衣服穩穩掛著不滑落。

UNIQLO指出，上述2招超實用針織衫收納術​，不僅能讓針織衫維持好看版型不跑掉​，也能讓衣櫃空間瞬間升級​，來年冬季從衣櫃拿出來還是一樣好看。

本站也曾報導，不少人在整理衣櫃時，都會無意間犯下三種常見的衣櫃NG收納方式，導致剛整理好衣櫃沒多久，衣物就亂成一團。其中，「平放疊衣」就是民眾最常犯下的NG手法。

專家指出，將衣物平放疊起，雖然看起來整齊，但會導致最下面的衣服難以拿取，或者容易被遺忘；拿取上層衣物時，折好的衣服也容易散亂。理想做法是把衣物三折後直立排列「立式收納」，這樣從上往下看就能一目了然所有衣物，取用更方便。

近期季節交替,已逐漸邁入春天,不少人會陸續開始整理衣櫃,將厚重的秋冬衣物收好。日系連鎖服飾品牌UNIQLO就拍影片教學,只要改變衣服的摺法,就能讓衣櫃騰出更多收納空間。

