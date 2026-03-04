37歲女曾經一餐吃50顆水餃 醫助減重32公斤後 現在「一根薯條飽整天」

37歲的Yuki從小受家庭觀念影響，飲食重油重鹹，且有「不怕你吃只怕你不吃」觀念，加上蔬食吃太少，讓她養成過量進食的習慣。身高162公分的她，體重最高飆升近90公斤，BMI達32.2。看到父親因糖尿病提早人生畢業，更患有「多囊性卵巢綜合症（PCOS）」影響職場與感情，4年多前接受微創縮胃手術，成功將體重控制在65公斤。

Yuki曾一餐吃50顆水餃，且從小到大被灌輸要吃飽的觀念，讓她潛意識裡形成「這餐不吃，下一餐就沒得吃」的不安感。且從15歲開始打工、20歲扛起家計，加上長達10年與母親共同照顧父親的沉重壓力，她形容自己幾乎沒有情緒出口，選擇靠吃抒發。

Yuki國中畢業時，體重已達63公斤，曾透過代餐與運動減重，一度降到58公斤，卻很快復胖，出現明顯溜溜球效應。她曾嘗試中醫埋線、打瘦瘦針、吃減肥藥、代餐、代謝茶、斷食法甚至催吐，前後花費20萬元卻徒勞無功。

直到目睹長輩因糖尿病併發症截肢、離世，並親自照顧受糖尿病所苦的父親，驚覺「肥胖會讓人生提早畢業」。為了對自己健康負責，5年前向馬偕醫院減重手術暨肥胖防治中心諮詢並接受手術治療，術後9個月，不僅體重回歸正常，且自然懷孕產下女兒。

為Yuki進行手術的馬偕醫院一般外科主治醫師王柏鈞表示，減重手術前醫療團隊會進行胃鏡、心臟及腹部超音波、糖化血色素、甲狀腺功能等檢查，確認病人符合手術適應症且伴隨中重度脂肪肝、胰島素阻抗數值4.2（正常值為<1.4）已達重度，故建議以「腹腔鏡袖狀胃切除術」治療。

王柏鈞表示，袖狀胃切除術為典型限制型手術，沿著胃大彎縱向切除約65%至75%的胃部，將原本500至700c.c.的胃容量縮小至約100至150c.c.的細長袖狀結構。患者不僅永久性限制攝食量，更能藉由切除胃部分泌「飢餓素（Ghrelin）」的主要部位，降低食欲，優點是施術時間短、傷口小、不改變小腸結構及保留幽門，加速胃排空。

王柏鈞指出，手術時間約2.5至3小時，住院約5至7天，留下肚臍及腹部2至3個約0.5公分至1公分的小傷口，除蟹足腫體質患者外，恢復後幾乎看不出疤痕。

Yuki在術後9個月成功降至54公斤，胰島素阻抗數值下降至0.9，因肥胖困擾已久的不孕問題也隨代謝機能恢復正常迎刃而解。

Yuki說，術後初期恢復階段，甚至曾有過「一根薯條飽整天」的極致飽足感；雖然術後初期體力較弱，但半年後已恢復過往。現在的她，食量相當小，大約僅能吃4個壽司的量。

王柏鈞醫師補充，術後胃容量縮小，患者必須告別過去暴飲暴食的習慣，轉而養成「進食與喝水都要放慢速度」的節奏，以避免腸胃不適。對於BMI≥32.5kg/m²且合併第二型糖尿病或多囊性卵巢等高危險併發症的患者，微創減重手術不僅能改善外型，更是重建代謝健康的選項之一。

為Yuki接生的馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃文助說明，根據美國臨床研究，BMI超過30的女性，排卵不全或無排卵機率比正常體重者高出2.7倍，且肥胖女性常合併有胰島素阻抗，致使體內胰島素利用率降低，血液中胰島素濃度上升，加速卵母細胞衰老、卵巢儲備能力下降，並刺激卵巢分泌過多雄性荷爾蒙，導致多毛、青春痘與卵子成熟受阻，最終造成不孕。

研究顯示，體重減輕5至10%，就有助於恢復自發性排卵，並大幅提高自然受孕的機率，同時能降低妊娠糖尿病等孕期風險。

王柏鈞指出，胃部是具有三層極有彈性的肌肉組織，若長期習慣吃到「撐」，會導致肌肉彈性變差並降低胃排空速度。目前醫界已不建議一般民眾採取「少量多餐」的進食模式，由於頻繁進食會促使胰臟不斷分泌胰島素，引發胰島素阻抗上升，反而提升變胖機率。建議民眾飲食應採取「211餐盤」飲食，且睡前4至6小時避免進食，並養成「吃得慢、吃得少」的習慣。