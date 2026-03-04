快訊

承諾土石方處理符合規定 五股泰山線輕軌通過環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
五股泰山線輕軌路線起於新北市三重區集賢環保公園，行經新北市蘆洲區及五股區，終點站設置於新北市泰山區新北大道五段，全長約11.64公里，共設置14座車站。圖／取自環境部環評書件系統
環境部今於環評大會審查五股泰山線輕軌運輸系統開發案，環評委員認為，本案在五股濕地生態保育未造成顯著影響，以及開發單位承諾土石方外運符合內政部的營建土石方處理規定，決議通過環評。

開發單位為新北市政府捷運工程局，目的事業主管機關為交通部，開發單位規畫本案路線起於新北市三重區集賢環保公園，行經新北市蘆洲區及五股區，終點站設置於新北市泰山區新北大道五段，全長約11.64公里，共設置14座車站，7座平面車站；7座高架車站，主要沿既有道路及未來都市計畫區道路布設。

開發單位指出，計畫經前述交通疏導措施及過往大眾捷運系統交維經驗，本計畫替代動線轉移量保守以8%為依據，經加計運土車次後，除現況已為E級服務水準的路段仍維持E級服務水準外，其餘各路段均可維持D級以上服務水準。

開發單位指出，本計畫土石方總挖方量預估約67.2萬立方公尺，總填方量約1.2萬立方公尺，施工期間土石方規畫以計畫內優先運用為原則，也會優先與新北市境內相關公共工程辦理土石方交換撮合，若經查詢無可交換利用的公共工程，或無法全數交換利用者，剩餘土石方將依內政部「營建剩餘土石方處理方案」外運至合法之土石方資源處理場或台北港

有環委於上次初審時關心本計畫對五股濕地生態保育的影響，開發單位今指出，施工期間於五股重要濕地範圍設置生物網或施工圍籬，並於鳥類重要過境高峰期（11月至翌年3月）將停止清晨、黃昏及夜間的高噪音振動工程；鳥類監測於五股濕地範圍增加9月至翌年4月每月監測1次；營運期間將進行野生鳥類的窗殺檢討及防治。

有環委提醒，營建土石方若要送至台北港，需要有相關土石方檢測規定，開發單位承諾辦理。本案經環委一致同意，經綜合考量未對經濟、文化與生態等造成明顯衝擊，決議本案通過。

