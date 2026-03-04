快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

3D影像重組結合ICG螢光導航 成大醫精準切除肝癌提升根治成效

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
成大醫院一般外科暨移植外科醫師楊宗翰表示，肝癌治療已邁入精準醫療時代，即使腫瘤鄰近重要血管，透過精準影像模擬與微創技術，多數患者仍有機會在保留肝功能前提下完成根治性切除。圖／成大醫院提供
成大醫院一般外科暨移植外科醫師楊宗翰表示，肝癌治療已邁入精準醫療時代，即使腫瘤鄰近重要血管，透過精準影像模擬與微創技術，多數患者仍有機會在保留肝功能前提下完成根治性切除。圖／成大醫院提供

台南一名67歲陳姓男子因是B型肝炎帶原者，長期在診所追蹤，然而2年前腹部超音波檢查竟發現右側肝臟長出約3公分腫瘤，隨即轉往成大醫院，經進一步電腦斷層檢查顯示，腫瘤疑似原發性肝癌，好在尚未有肝硬化表徵，在期望完全根治考量下，陳男決定接受手術治療。

成大醫院一般外科暨移植外科醫師楊宗翰表示，肝癌根除性治療以手術與燒灼為主，但肝臟血管豐富，如何在完整切除腫瘤同時保留足夠正常肝組織，是手術關鍵，近年結合術前3D影像重組與術中ICG螢光導航，如同「精準導航」，可預先掌握血管走向與腫瘤位置，規畫最佳切除路徑，並在低出血風險區域進行切除，顯著降低出血與併發症風險。

楊宗翰說明，陳男就醫後抽血結果顯示陳男肝功能正常，但胎兒蛋白指數明顯升高，經術前3D立體影像重組評估，若切除右前葉肝臟，仍可保留約6成肝臟體積。陳男最後以微創手術方式精準切除右前葉肝臟，手術中導入靛氰綠（ICG）螢光染色技術，即時顯示肝臟血管供應範圍，術中出血量控制在100毫升以內，術後第5天出院並持續追蹤，迄今2年未見復發。

他提到，肝癌治療已邁入精準醫療時代，B型肝炎帶原及肝硬化等高風險族群應定期接受腹部超音波檢查，把握早期發現、早期治療契機，即使腫瘤鄰近重要血管，透過精準影像模擬與微創技術，多數患者仍有機會在保留肝功能前提下完成根治性切除，縮短住院天數，提升生活品質。

肝癌 腫瘤 血管

延伸閱讀

精準治療：量身打造的抗癌新時代

高醫攜手合一成立全球傷口照護示範中心 跨團隊獲國家醫療品質大獎

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

超微創直腸切除手術 中醫大全球教學直播

相關新聞

病患喊「小姐幫我鬆鞋」… 急診醫霸氣回嗆：你的手可以自己動

急診室分秒必爭，醫護人員長時間承受高壓環境，卻仍不時面對性別刻板印象與角色錯置。急診醫師田知學近日在臉書分享一段診間經歷，一名男病患在她問診過程中，突然以使喚口吻要求「小姐，我鞋子很緊，幫我弄鬆一下」

為中華隊集氣！LINE聊天室輸入「這3關鍵字」召喚加油特效

隨著棒球賽事熱潮直線升溫，LINE宣布再推出聊天室限定加油特效，並同步開跑數位應援活動，邀請全台球迷為Team Taiwan中華隊集氣。

37歲女曾經一餐吃50顆水餃 醫助減重32公斤後 現在「一根薯條飽整天」

37歲的Yuki從小受家庭觀念影響，飲食重油重鹹，且有「不怕你吃只怕你不吃」觀念，加上蔬食吃太少，讓她養成過量進食的習慣。身高162公分的她，體重最高飆升近90公斤，BMI達32.2。看到父親因糖尿病提早人生畢業，更患有「多囊性卵巢綜合症（PCOS）」影響職場與感情，4年多前接受微創縮胃手術，成功將體重控制在65公斤。

別再問防癌吃什麼！營養師揭關鍵「每日菜單」：不是超級食物

防癌飲食關鍵在於整體飲食模式，而非單一「超級食物」。營養師趙強強調，多攝取植物性食物，並減少加工食品與紅肉，以維持健康體重，降低癌症風險。美國癌症研究中心建議每日三分之二的食物應來自植物性來源。

走路運動撐不久！日83歲博士曝「3大心法」：百貨公司是散步聖地

想要運動養生，「散步」往往是許多人的首選。但多數人總是因為「太無聊」而無法持之以恆。據日媒介護ポストセブン報導，高齡83歲的保健學博士、女子美術大學名譽教授石田良惠，至今依然活力充沛。

HPV病毒恐潛伏10至20年…醫：男性恐成無意識傳遞者 更應及早預防

每年3月4日為「國際HPV關注日（International HPV Awareness Day）」，近年醫界強調，人類乳突病毒HPV並非女性專屬風險，男性同樣可能感染，且與多種癌症密切相關。執業泌尿科醫師陳鈺昕指出，若仍將 HPV視為「只與子宮頸癌有關的病毒」，不僅低估男性健康風險，也可能錯失整體預防的黃金時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。