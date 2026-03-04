3D影像重組結合ICG螢光導航 成大醫精準切除肝癌提升根治成效

台南一名67歲陳姓男子因是B型肝炎帶原者，長期在診所追蹤，然而2年前腹部超音波檢查竟發現右側肝臟長出約3公分腫瘤，隨即轉往成大醫院，經進一步電腦斷層檢查顯示，腫瘤疑似原發性肝癌，好在尚未有肝硬化表徵，在期望完全根治考量下，陳男決定接受手術治療。

成大醫院一般外科暨移植外科醫師楊宗翰表示，肝癌根除性治療以手術與燒灼為主，但肝臟血管豐富，如何在完整切除腫瘤同時保留足夠正常肝組織，是手術關鍵，近年結合術前3D影像重組與術中ICG螢光導航，如同「精準導航」，可預先掌握血管走向與腫瘤位置，規畫最佳切除路徑，並在低出血風險區域進行切除，顯著降低出血與併發症風險。

楊宗翰說明，陳男就醫後抽血結果顯示陳男肝功能正常，但胎兒蛋白指數明顯升高，經術前3D立體影像重組評估，若切除右前葉肝臟，仍可保留約6成肝臟體積。陳男最後以微創手術方式精準切除右前葉肝臟，手術中導入靛氰綠（ICG）螢光染色技術，即時顯示肝臟血管供應範圍，術中出血量控制在100毫升以內，術後第5天出院並持續追蹤，迄今2年未見復發。

他提到，肝癌治療已邁入精準醫療時代，B型肝炎帶原及肝硬化等高風險族群應定期接受腹部超音波檢查，把握早期發現、早期治療契機，即使腫瘤鄰近重要血管，透過精準影像模擬與微創技術，多數患者仍有機會在保留肝功能前提下完成根治性切除，縮短住院天數，提升生活品質。