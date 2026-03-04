快訊

竹市機車駕訓補助再加碼！最高可領1800元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
市府指出，即日起至今年11月30日，凡設籍新竹市或在竹市就學的學生，參與機車駕訓並取得駕照後，除中央補助外，市府再加碼500元，每人最高可獲1800元補助。圖／新竹市府提供
為降低機車事故發生率並深植交通安全觀念，新竹市政府與交通部公路局新竹區監理所、新竹客運駕訓班再度攜手，啟動115年度「機車考照駕訓班訓練補助計畫」。即日起至今年11月30日，凡設籍新竹市或在竹市就學的學生，參與機車駕訓並取得駕照後，除中央補助外，市府再加碼500元，每人最高可獲1800元補助。

市長高虹安表示，她每月親自主持道安會議，與道安委員深度分析事故動向。根據去年數據顯示，18至24歲初領機車駕照族群，因路況不熟或缺乏駕駛技能，事故風險相對較高。對此，市府採取積極預防手段，希望透過機車駕訓補助，將「防禦駕駛」觀念提前扎根，為竹市構築更安全的交通環境，打造安居科技城。

高虹安說明，竹市內擁有五所大學，每年約有5000名新生及外籍生投入通勤行列。去年事故分析顯示，機車事故佔整體交通事故81%，其中18至24歲族群受傷人數佔比高達20%，顯示保護學子安全刻不容緩。

市府目前已與市內五所大學達成策略合作，透過市府加碼補助，鼓勵剛滿18歲的青年在踏入社會或校園的第一步時，即接受正規駕訓，以具體行動守護城市騎士與行人的道路權益。

交通處長林正光表示，機車是大學生最主要的交通工具，但初學者往往缺乏實際操作經驗。根據交通部公路局統計數據，受過機車駕訓者，違規風險可大幅降低59%、肇事風險降低36%，成效顯著。透過駕訓班專業教練引導，強化學員對標誌號誌的認知、熟悉機車性能，並建立應對突發路況的防禦駕駛知覺。

交通處補充，考取駕照後，民眾還可額外報名參加由交通部全額補助（1200元）的「道路安全駕駛訓練」進階課程，透過實際上路演練變換車道、停讓行人及無號誌路口等關鍵情境，進一步優化駕駛技巧。此外，針對竹市多元的學生組成，市府也展現包容與貼心關懷，針對外籍生更提供越南文、印尼文等多語系資訊，確保不同國籍的學子都能享有同等的安全保障。

