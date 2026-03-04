聽新聞
影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍
有民眾在社群軟體Threads上發文表示，昨天一架自倫敦返台的華航班機上，一名外籍男遊客不斷吵鬧、辱罵乘客、騷擾機組人員，甚至還脫序拍打空姐臀部、親吻空姐手背等疑似性騷擾的行為，後來還公然抽起電子菸，班機降落後，該名旅客被警方帶走。華航表示，飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。
航空警察局保安警察大隊第一隊第二分隊分隊長許庚辛指出，航警局昨晚6時15分許接獲中華航空通報，一名58歲英國籍旅客W男於飛行途中在座位上使用電子菸，員警到場後扣得電子菸主機一部並將W男帶回隊部釐清，全案依民用航空法移請刑警大隊續處。至於W男於機艙內疑因酒醉失序及性騷擾空服員部分，尚未接獲華航報案，若有正式提告將依法辦理。
華航表示，事發當下立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長也持續關懷組員，航機抵達桃機後通報航警接手處理。華航以飛安為最高原則，對不理性行為堅持零容忍，提醒旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子菸入境台灣是違法行為。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
