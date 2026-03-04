快訊

素有「醫師的醫師」美譽 大千解剖病理科榮獲SNQ國家品質標章認證

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
大千解剖病理科的組織切片診斷與子宮頸抹片服務量在全縣名列前茅。圖／大千綜合醫院提供
大千解剖病理科的組織切片診斷與子宮頸抹片服務量在全縣名列前茅。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調，此次解剖病理科獲SNQ，肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力，這也是大千榮獲的第10個國家品質標章認證，未來大千將持續努力，提升苗栗鄉親的醫療品質。

大千醫院指出，解剖病理專科醫師被譽為「醫師的醫師」，是決定醫療決策的關鍵。無論是手術切除、子宮頸抹片或術中冰凍切片，病理科醫師透過顯微鏡觀察組織與細胞的微細變化，協助臨床醫師釐清病變性質、範圍及嚴重程度。大千解剖病理科目前有3位專任病理醫師及4位專任細胞醫檢師，不論組織切片診斷、子宮頸抹片服務量均為全縣第一。

院方表示，大千醫院不斷更新尖端設備並導入超過120種以上免疫組織化學染色（IHC）抗體，透過分子技術精準分析腫瘤特性，協助癌症病人擬定個人化的標靶治療策略。此外，大千也落實「子宮頸抹片無紙化作業」與「抹片結果線上查詢系統」，不僅大幅縮短作業時間，更能落實環保與資訊安全。

大千醫院表示，院內2019年成立品管圈，院內所有醫護及工作人員都致力提升醫療品質，多次挑戰國際殿堂，其中「降低病理切片品質不良率」項目曾獲第 210屆全國品管圈大會「特優獎」、第 44 屆全國品管圈選拔「金獎」、2022年國際品管圈大會（ICQCC）金獎，透過嚴格標準作業程序，團隊成功降低檢體退件率、減少子宮頸抹片ASCUS的診斷不確定性，確保每一份病理報告的準確性與時效性。解剖病理科不僅在實驗室內精益求精，並參與社區癌症篩檢。同時每周與外科、腫瘤科、放射科及癌症中心舉辦多專科團隊會議，跨科別比對影像與病理結果，確保診斷零誤差，盼透過數位病理的提升與深耕在地合作，降低苗栗縣的疾病負擔，守護每一份隱藏在檢體背後的生命訊息。

苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調此次解剖病理科獲SNQ，肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調此次解剖病理科獲SNQ，肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力。圖／大千綜合醫院提供

大千醫院強調院內的解剖病理科積極推動品質管理，成果表現亮眼。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院強調院內的解剖病理科積極推動品質管理，成果表現亮眼。圖／大千綜合醫院提供

