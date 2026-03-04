素有「醫師的醫師」美譽 大千解剖病理科榮獲SNQ國家品質標章認證

苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調，此次解剖病理科獲SNQ，肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力，這也是大千榮獲的第10個國家品質標章認證，未來大千將持續努力，提升苗栗鄉親的醫療品質。

大千醫院指出，解剖病理專科醫師被譽為「醫師的醫師」，是決定醫療決策的關鍵。無論是手術切除、子宮頸抹片或術中冰凍切片，病理科醫師透過顯微鏡觀察組織與細胞的微細變化，協助臨床醫師釐清病變性質、範圍及嚴重程度。大千解剖病理科目前有3位專任病理醫師及4位專任細胞醫檢師，不論組織切片診斷、子宮頸抹片服務量均為全縣第一。

院方表示，大千醫院不斷更新尖端設備並導入超過120種以上免疫組織化學染色（IHC）抗體，透過分子技術精準分析腫瘤特性，協助癌症病人擬定個人化的標靶治療策略。此外，大千也落實「子宮頸抹片無紙化作業」與「抹片結果線上查詢系統」，不僅大幅縮短作業時間，更能落實環保與資訊安全。

大千醫院表示，院內2019年成立品管圈，院內所有醫護及工作人員都致力提升醫療品質，多次挑戰國際殿堂，其中「降低病理切片品質不良率」項目曾獲第 210屆全國品管圈大會「特優獎」、第 44 屆全國品管圈選拔「金獎」、2022年國際品管圈大會（ICQCC）金獎，透過嚴格標準作業程序，團隊成功降低檢體退件率、減少子宮頸抹片ASCUS的診斷不確定性，確保每一份病理報告的準確性與時效性。解剖病理科不僅在實驗室內精益求精，並參與社區癌症篩檢。同時每周與外科、腫瘤科、放射科及癌症中心舉辦多專科團隊會議，跨科別比對影像與病理結果，確保診斷零誤差，盼透過數位病理的提升與深耕在地合作，降低苗栗縣的疾病負擔，守護每一份隱藏在檢體背後的生命訊息。

苗栗市大千綜合醫院解剖病理科今年獲得SNQ國家品質標章認證。院方強調此次解剖病理科獲SNQ，肯定大千在癌症診斷與精準醫療的專業實力。圖／大千綜合醫院提供