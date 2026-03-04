奇美醫院開發AI判讀平台 助提升感染管制效率

奇美醫院運用人工智慧（AI）技術開發「A+感管師智慧平台」，協助感管師整理繁瑣的醫療照護相關收案及病歷判讀，取代過去高度依賴人工監測方式，把握感染管制黃金介入時機。

奇美醫院副院長湯宏仁今天在院內衛教宣導會表示，隨著全球抗藥性菌株及各種新興傳染病威脅增加，醫療機構感染控制已成為守護病人重要防線，面對龐大且分散的醫療數據，傳統人工監測模式面臨挑戰，院方成功開發「A+感管師智慧平台」，運用人工智慧協助醫護團隊更及時、精準做出防範措施。

湯宏仁表示，過去感染管制護理師為了確認感染案例，必須逐一開啟病人病歷、實驗室報告及影像資料，在多個電腦視窗間來回比對，這種「大海撈針」且高度依賴人工監測的方式，不僅讓感管人員長期處於過勞邊緣，更可能因時間差錯失病人感染管制黃金介入時機。

奇美醫院感染管制中心感染管制護理師龔貞寧表示，過去感管師要花很多時間翻找、閱讀病歷及資料，間接縮短應該用在臨床注意病患的時間，模擬感管師判斷邏輯的人工智慧平台，可將病歷閱讀過程從平均每本10至60分鐘，大幅縮短至2到5分鐘即可完成初步判讀。

龔貞寧表示，透過「AI先判讀、人工再確效」人機協作模式，使整體行政作業與資料處理效率大幅提升，感管師可帶著即時訊息走進病房，成為醫護人員與病人強大防護屏障。

奇美醫院資訊室醫技組高級程式設計師羅昱麟表示，「A+感管師智慧平台」的目標，是協助感管師快速精準找出真正關鍵感染個案，為建立高品質訓練資料庫，採用「資料歸戶」策略，讓AI依據醫療照護相關感染收案定義，模擬感管師判讀思維，自動抓取病人住院期間所有病歷資料，全方位判讀收案。

羅昱麟表示，期盼未來能與疾管署系統無縫接軌，自動生成深度分析報告，也讓感染管制從被動的「事後統計」，轉型為自動化即時「預測監控」，更精準鎖定潛在風險。