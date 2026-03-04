女子抒壓狂吃近90公斤 醫療諮詢加微創縮胃甩肉

快訊

中央社／ 台北4日電

「吃」曾是37歲Yuki宣洩壓力的出口，體重近90公斤。直到目睹長輩因病離世，驚覺「肥胖會讓人生提早畢業」，求助馬偕紀念醫院，透過微創縮胃手術甩肉31公斤，開啟人生新篇章。

回憶起過去的飲食習慣，Yuki坦言深受傳統觀念影響，「家裡就是『不怕你吃，只怕你不吃』，重油重鹹，10道菜裡可能只有1.5道是青菜。」15歲就出社會、20歲開始扛起家計，並與家人輪流照顧罹病的父親長達10年。

「沒有地方可以去，唯一能抒發壓力的就是吃。」Yuki形容當時的自己就像「餓死鬼投胎」，一餐吃下50顆水餃是家常便飯。為了減重，她曾嘗試中醫埋線、打瘦瘦針、代餐甚至催吐，前後砸了20萬元，卻總是陷入瘦了又復胖的「溜溜球效應」。

直到親自照護受糖尿病所苦的父親，並目睹長輩因併發症截肢離世，讓她瞬間清醒，5年前向馬偕紀念醫院減重手術暨肥胖防治中心諮詢並接受手術治療，術後9個月，不僅體重回歸正常，且自然懷孕產下女兒。

馬偕醫院一般外科主治醫師王柏鈞今天在成果發表會中簡報指出，Yuki身高162公分，當時身體質量指數（BMI）達到病態性肥胖，且伴隨中重度脂肪肝。最棘手的是，她的胰島素阻抗數值高達4.2（正常值為<1.4），已達重度標準，同時患有多囊性卵巢綜合症（PCOS）。

經過全方位醫療團隊評估後，醫療團隊為她進行「腹腔鏡袖狀胃切除術」。王柏鈞解釋，手術將胃部切除了約65%至75%，把原本500到700c.c.的胃容量，縮小成約100至150c.c.、宛如一瓶養樂多大小的細長袖狀結構，同時切除了分泌「飢餓素」的主要部位，大幅降低食慾。

現在的Yuki，體重穩定維持在65公斤左右，看起來自信又亮眼，隨著代謝機能恢復，困擾Yuki已久的不孕問題迎刃而解。為她接生的馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃文助指出，肥胖女性常合併胰島素阻抗，會加速卵子衰老、導致不孕；研究顯示，只要減輕5%至10%的體重，就能大幅提高自然受孕機率。

王柏鈞也藉此提醒民眾，醫界已不再建議「少量多餐」，因為頻繁進食會讓胰島素不斷分泌，反而增加變胖機率；建議採取「211餐盤」飲食法，並養成睡前4至6小時不進食的習慣。此外，若接受減重手術的女性有生育計畫，建議在術後滿一年、身體營養吸收與體質皆穩定後再懷孕，才能孕育最健康的下一代。

