快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS仍卡關北北基桃可撐到6月 基隆預編2.54億追加預算代墊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
TPASS仍卡關北北基桃可撐到6月，基隆編2.54億追加預算代墊。圖／聯合報系資料照
TPASS仍卡關北北基桃可撐到6月，基隆編2.54億追加預算代墊。圖／聯合報系資料照

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，基隆議員憂心影響基隆十萬通勤族權益，要求市府保障不中斷，交通處長陳耀川今天說，年初基北北桃四縣市有開過會，台北悠遊卡帳戶管理中心統計結餘款的「大水庫」，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題；萬一中央仍沒有補助下來，基隆市府今年度也已編列2.54億元追加預算代墊，確保有錢可用，讓基隆通勤無虞。

市長謝國樑表示，就算中央這筆錢憑空消失，地方不管如何也要設法補起來，基隆十萬通勤權益不受影響，絕對不能中斷，因此今年度會辦理追加預算預編。

市議會針對中央總預算在立法院卡關，導致TPASS通勤月票總有中斷之虞，邀市府報告財務因應作為及補助不中斷的保障機制。

市議員鄭文婷、張之豪張顥瀚等說，中央總預算到現在尚未完成審查，基隆市府預算編列85萬元支應補貼，恐怕連3個月都撐不過去，補助恐有中斷風險，要求市府提出具體財務因應，「預算不應成為政治籌碼，影響通勤權益。」

交通處長陳耀川表示，經費的運用是採取集中台北悠遊卡帳戶的大水庫方式管理，今年初精算，現有自籌款、中央結餘及票卡收入結算後估算，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題。

陳耀川說，去年基隆自籌5千多萬，中央補助2億5千多萬。今年萬一到了6月以後中央補助仍未下來，因基隆市今年預估經費增加兩成，基隆市全部總經費需逾3億元，去年編列8500萬元，今年5月已經預編2.54億元追加預算，希望議會能支持重要公共運輸政策，讓市民權益不受損。

市府主計處說明，115年追加預算將以收支對列預編，支應下半年費用。

議長童子瑋做出結論，要求市府應確保TPASS不中斷，明確提出可行財源，補助期限及應變機制，保障跨縣市通勤族權益不受影響；市府應積極協調立法院促總預算審議，確保補助穩定發放並向市民說明溝通，避免政策不確定性造成市民承擔風險。

謝國樑 張之豪 基隆 TPASS 張顥瀚

延伸閱讀

中央總預算卡關 工研院董事長「研發不能停」：必要時將借款因應

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

金馬海廢爆量／立委：應與陸方溝通 而非施壓

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

相關新聞

影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍

有民眾在社群軟體Threads上發文表示，昨天一架自倫敦返台的華航班機上，一名外籍男遊客不斷吵鬧、辱罵乘客、騷擾機組人員，甚至還脫序拍打空姐臀部、親吻空姐手背等疑似性騷擾的行為，後來還公然抽起電子菸，班機降落後，該名旅客被警方帶走。華航表示，飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。

「恐龍女孩」綺綺18歲生日 施景中感性發聲：種種跡象她真的回來了

「恐龍女孩」綺綺的故事，至今仍留在許多人心中。曾親手迎接她來到世上的台大婦產科名醫施景中，日前在臉書發文感性提到，3月2日是綺綺18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了」，一席話再度引發網友關注與思念

台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

根據衛福部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每二位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。台灣肥胖醫學會今日公布最新「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示雖然有80%的國人認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，恐因錯誤減重而陷入不斷復胖循環。

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。