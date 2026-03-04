TPASS仍卡關北北基桃可撐到6月 基隆預編2.54億追加預算代墊

中央115年總預算遲未通過，衝擊TPASS通勤月票政策，基隆議員憂心影響基隆十萬通勤族權益，要求市府保障不中斷，交通處長陳耀川今天說，年初基北北桃四縣市有開過會，台北悠遊卡帳戶管理中心統計結餘款的「大水庫」，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題；萬一中央仍沒有補助下來，基隆市府今年度也已編列2.54億元追加預算代墊，確保有錢可用，讓基隆通勤無虞。

市長謝國樑表示，就算中央這筆錢憑空消失，地方不管如何也要設法補起來，基隆十萬通勤權益不受影響，絕對不能中斷，因此今年度會辦理追加預算預編。

市議會針對中央總預算在立法院卡關，導致TPASS通勤月票總有中斷之虞，邀市府報告財務因應作為及補助不中斷的保障機制。

市議員鄭文婷、張之豪、張顥瀚等說，中央總預算到現在尚未完成審查，基隆市府預算編列85萬元支應補貼，恐怕連3個月都撐不過去，補助恐有中斷風險，要求市府提出具體財務因應，「預算不應成為政治籌碼，影響通勤權益。」

交通處長陳耀川表示，經費的運用是採取集中台北悠遊卡帳戶的大水庫方式管理，今年初精算，現有自籌款、中央結餘及票卡收入結算後估算，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題。

陳耀川說，去年基隆自籌5千多萬，中央補助2億5千多萬。今年萬一到了6月以後中央補助仍未下來，因基隆市今年預估經費增加兩成，基隆市全部總經費需逾3億元，去年編列8500萬元，今年5月已經預編2.54億元追加預算，希望議會能支持重要公共運輸政策，讓市民權益不受損。

市府主計處說明，115年追加預算將以收支對列預編，支應下半年費用。

議長童子瑋做出結論，要求市府應確保TPASS不中斷，明確提出可行財源，補助期限及應變機制，保障跨縣市通勤族權益不受影響；市府應積極協調立法院促總預算審議，確保補助穩定發放並向市民說明溝通，避免政策不確定性造成市民承擔風險。