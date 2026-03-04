台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

根據衛福部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每二位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。台灣肥胖醫學會今日公布最新「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示雖然有80%的國人認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，恐因錯誤減重而陷入不斷復胖循環。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，近年民眾已普遍理解肥胖是一種慢性疾病，但是有「認知提升、行動不足」的明顯落差，僅有2成人意識到肥胖需尋求專業醫療協助，近八成沒有作為，或是盲目追求不健康的速效減肥法，不僅復胖的機率高，還可能對身體造成傷害。

「肥胖不是看體重，BMI與腰圍才是關鍵。」林文元說，只要BMI超過24就是過重、大於27即為肥胖。另外，腰圍超標要小心內臟脂肪過多的問題，易引發代謝症候群、高血壓、糖尿病及心臟病等。研究顯示，亞洲人更容易在低體重中發生內臟脂肪堆積，「胖在內臟」而提早發生共病。

「2026台灣肥胖認知大調查」以線上問卷方式進行，調查對象為20歲以上成人，調查期間為2026年1月26日至2月2日，有效樣本數共1068，女性496人，男性572人。資料分析顯示，9成減重者以飲食控制與運動為主要方式，其中4成曾採極端節食或不均衡飲食，容易營養代謝失衡、肌肉流失，增加復胖風險。

值得注意的是，減重者中僅2成曾尋求專業醫療評估，顯示多數民眾仍停留在自行摸索階段。林文元指出，極端節食或不均衡飲食包含間接性斷食、生酮飲食、以少量食物取代正餐等，這些方法雖然能在短期內讓體重下降，但常因肌肉流失、代謝降低，導致復胖、免疫力下降甚至器官受損。

林文元強調，世界衛生組織認定肥胖是「需要終身照護的慢性復發性疾病」，若缺乏專業醫療評估與個人化治療照護策略，往往容易陷入「反覆減重—復胖」惡性循環。復胖多為增加脂肪，導致體脂率越來越高、肌肉變少，最後恐陷入「愈減愈肥」的困境。

除了運動及飲食，過重者可以在醫師的指示下使用輔助藥品，隨著腸泌素類藥物的減重效果被廣泛討論，也出現許多藥物濫用亂象。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵分享，一名40歲男性因工作壓力大、久坐且飲食規律不正常，BMI高達30，合併三高異常與血壓偏高，急於減重網購「瘦瘦針」，結果嚴重嘔吐。

「這名個案參照網路教學自行施打劑量，出現嘔吐、脫水，卻以為是正常減重反應，後來復胖才就醫諮詢。」高湘涵提醒，瘦瘦針的適應症與健康效益均不相同，用藥前，務必尋求專業醫師評估，根據個別健康需求與疾病史。擅自購買有藥品保存品質不佳的危險，且模仿他人使用、劑量施打錯誤，副作用風險極高。