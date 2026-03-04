快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，透過醫師評估與安全用藥，才能遠離器官損害與代謝失衡。記者廖靜清／攝影
台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，透過醫師評估與安全用藥，才能遠離器官損害與代謝失衡。記者廖靜清／攝影

根據衛福部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每二位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。台灣肥胖醫學會今日公布最新「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示雖然有80%的國人認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，恐因錯誤減重而陷入不斷復胖循環。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，近年民眾已普遍理解肥胖是一種慢性疾病，但是有「認知提升、行動不足」的明顯落差，僅有2成人意識到肥胖需尋求專業醫療協助，近八成沒有作為，或是盲目追求不健康的速效減肥法，不僅復胖的機率高，還可能對身體造成傷害。

「肥胖不是看體重，BMI與腰圍才是關鍵。」林文元說，只要BMI超過24就是過重、大於27即為肥胖。另外，腰圍超標要小心內臟脂肪過多的問題，易引發代謝症候群、高血壓、糖尿病及心臟病等。研究顯示，亞洲人更容易在低體重中發生內臟脂肪堆積，「胖在內臟」而提早發生共病。

「2026台灣肥胖認知大調查」以線上問卷方式進行，調查對象為20歲以上成人，調查期間為2026年1月26日至2月2日，有效樣本數共1068，女性496人，男性572人。資料分析顯示，9成減重者以飲食控制與運動為主要方式，其中4成曾採極端節食或不均衡飲食，容易營養代謝失衡、肌肉流失，增加復胖風險。

值得注意的是，減重者中僅2成曾尋求專業醫療評估，顯示多數民眾仍停留在自行摸索階段。林文元指出，極端節食或不均衡飲食包含間接性斷食、生酮飲食、以少量食物取代正餐等，這些方法雖然能在短期內讓體重下降，但常因肌肉流失、代謝降低，導致復胖、免疫力下降甚至器官受損。

林文元強調，世界衛生組織認定肥胖是「需要終身照護的慢性復發性疾病」，若缺乏專業醫療評估與個人化治療照護策略，往往容易陷入「反覆減重—復胖」惡性循環。復胖多為增加脂肪，導致體脂率越來越高、肌肉變少，最後恐陷入「愈減愈肥」的困境。

除了運動及飲食，過重者可以在醫師的指示下使用輔助藥品，隨著腸泌素類藥物的減重效果被廣泛討論，也出現許多藥物濫用亂象。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵分享，一名40歲男性因工作壓力大、久坐且飲食規律不正常，BMI高達30，合併三高異常與血壓偏高，急於減重網購「瘦瘦針」，結果嚴重嘔吐。

「這名個案參照網路教學自行施打劑量，出現嘔吐、脫水，卻以為是正常減重反應，後來復胖才就醫諮詢。」高湘涵提醒，瘦瘦針的適應症與健康效益均不相同，用藥前，務必尋求專業醫師評估，根據個別健康需求與疾病史。擅自購買有藥品保存品質不佳的危險，且模仿他人使用、劑量施打錯誤，副作用風險極高。

透過飲食管理、規律運動與專業醫療評估構成長期體重控制的「減重黃金三角」，減重也減去疾病負擔。記者廖靜清／攝影
透過飲食管理、規律運動與專業醫療評估構成長期體重控制的「減重黃金三角」，減重也減去疾病負擔。記者廖靜清／攝影

減重 生酮飲食

延伸閱讀

影／減重意識增 台灣肥胖醫學會盼建立減重黃金三角

諮詢患者增2成…年前減重瘦瘦針夯 亂用恐愈減愈胖

打一針瘦瘦針就瘦 「肌少肥胖症」風險增

相關新聞

影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍

有民眾在社群軟體Threads上發文表示，昨天一架自倫敦返台的華航班機上，一名外籍男遊客不斷吵鬧、辱罵乘客、騷擾機組人員，甚至還脫序拍打空姐臀部、親吻空姐手背等疑似性騷擾的行為，後來還公然抽起電子菸，班機降落後，該名旅客被警方帶走。華航表示，飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。

「恐龍女孩」綺綺18歲生日 施景中感性發聲：種種跡象她真的回來了

「恐龍女孩」綺綺的故事，至今仍留在許多人心中。曾親手迎接她來到世上的台大婦產科名醫施景中，日前在臉書發文感性提到，3月2日是綺綺18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了」，一席話再度引發網友關注與思念

台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

根據衛福部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每二位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。台灣肥胖醫學會今日公布最新「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示雖然有80%的國人認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，恐因錯誤減重而陷入不斷復胖循環。

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。