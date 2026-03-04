重現聯合國 HeForShe 運動 立委號召推動平權

本週日即將迎來三八國際婦女節，長期關注女性權益與性別平等的立委范雲，重現聯合國發起的HeForShe運動，號召政界、企業界及學界男性領袖召開記者會，分享過去曾推動的性別平權工作成果，共同呼籲平權是所有人的責任，終結性別不平等，需要所有人的參與。

范雲說明，聯合國有感於過去性別平等主要由女性推動，健康、教育、政治參與等方面有重大進展但並不均衡，因此2014年發起HeForShe運動，促成10位具指標性的國家元首、10位企業CEO、10位大學校長參與，在各自專業領域提出並落實性別不平等解決方案，並將成功案例持續推廣擴散。

范雲提到，台灣從關注女性參政和性別暴力法案，開始推動女性權益，雖然也多是由女性發起，但自始至終要爭取的都不只是女權，而是所有人的自由；近年各界男性領袖也翻轉過去「女性才爭取女權」的框架，積極投入性別平權工作。

范雲首先以賴清德總統為例，身為男性總統推出了「性別友善平權社會」的政見專章，包括：

推動女性參與決策，鼓勵上市櫃公司單一性別比例不少於三分之一，促進大企業公布勞工薪資性別差距資訊；推動「雙就業、雙照顧」的友善職場，解放男女性的照顧責任；推動「性平教育2.0」，關注過去性別平等教育忽略了男性處境等。

今天記者會，范雲邀請其他6位男性領袖也來分享平權推動成果。

第一位是身兼職籃聯盟會長的立委莊瑞雄，他表示，體育組織長期由男性主導，為了打破慣性思維，必須鬆動現有權力結構，讓女性不再僅止於參與，更要進入決策核心，充分發揮其專業與領導影響力。

因此，莊瑞雄曾於立院提出質詢並全力支持多位黨籍立委所擬具的《國民體育法》修法草案，明定各協會理監事任一性別比例不得少於三分之一，藉由制度面落實平權，已在日前獲得運動部長李洋的承諾與肯定。

莊瑞雄強調「挺平權，查埔人不能缺席」，身為職籃聯盟會長，他也攜手女籃推動一系列合作計畫，增加資源投入與曝光度，為台灣女子籃球發展鋪路，並期盼未來台灣能夠迎來職業女子籃球聯盟的成立。

立委李坤城分享，他身為男性，但對於民進黨長期推動女性參政的理念非常佩服也全心投入。民進黨1996年在彭婉如擔任婦女部主任時，推動通過「黨公職四分之一婦女保障名額條款」，後來立法院在1999年通過《地方制度法》地方民代「四分之一婦女保障名額」條文。

去年在立法院和民進黨立委共同推動《地方制度法》修法，終於成功把四分之一改成「三分之一性別比例」，回應婦女團體多年倡議，拓展基層女性參政機會。

台灣上市上櫃公司女性董事比率十幾年來提升不高，都低於20%，全台灣女性董事比例最高的是兆豐銀行46.7%。兆豐銀行副總經理陳建中表示，關注友善性別平權職場已經成為兆豐的基本款，完備制度和教育訓練，營造尊重與包容的職場文化是重要途逕。

兆豐銀行提供育兒補助津貼為「第一胎12 萬元、第二胎15萬元，第三胎以上18萬元」，另有優於法規的7日「有薪」家庭照顧假，讓員工兼顧家庭與事業而無後顧之憂。

永信法律事務所合夥律師蔡維哲，先前向范雲委員辦公室陳情，最終促成《公務人員考績法》修法，將育嬰留停被打折而不能升等的考績成功修改，還給育兒公務員公平升遷機會。

蔡維哲出席記者會分享，HeForShe的意義是讓所有的母親、太太、女兒，都能發展成最好的自己，因此事務所鼓勵男性盡量請陪產檢假、陪產假和育嬰假，因為生兒育女並不是女性個人的事，產檢、生產、生育後嬰兒的照顧，是夫妻共同責任。

蔡維哲提到，如果男性同事不請假、或者職場氛圍讓男性同事認為不必請假，這就會導致所有照顧責任都由女性承擔，進而影響女性的職涯發展，這是錯誤的邏輯。