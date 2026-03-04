中東戰火 阿聯酋航空首架杜拜返台班機下午抵桃機

中東戰火波及，多國關閉空域，在杜拜與阿布達比機場2日恢復有限度運作後，阿聯酋航空昨天有少數航班復飛，根據官網顯示，首班從杜拜返回台灣班機下午約4時將抵達桃園機場。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊、伊朗旋即向波灣多國展開報復以來，已有多國關閉空域。

根據阿聯酋航空官網公告，因區域多國領空關閉影響，所有往返杜拜的阿聯酋航空定期航班將持續暫停服務至阿聯酋時間3月4日晚間11時59分。

阿聯酋航空表示，3月3日及4日有限度地營運旅客接返航班及貨運航班，相關航班將優先安排原已持有較早訂位旅客，提醒旅客務必確認收到阿聯酋航空直接通知，或持有上述有限航班已確認機位，否則請勿前往機場。

由於美國、以色列與伊朗間衝突升級，導致全球航班大亂，在阿拉伯聯合大公國少數班機恢復起降後，讓部分旅客得以離境，其中首班阿聯酋航空從杜拜返台班機今天已起飛。

根據阿聯酋航空官網航班資訊顯示，EK366班機今天凌晨3時51分從杜拜起飛，預計下午約4時6分抵達桃園機場第二航廈。

根據桃園國際機場官網，阿提哈德航空今天往返阿布達比班機仍取消，共2架次。阿提哈德航空表示，3月5日台灣時間晚間6時前班機取消，3月5日晚間出發的班機目前不確定。