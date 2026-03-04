快訊

中東戰火 阿聯酋航空首架杜拜返台班機下午抵桃機

中央社／ 台北4日電
阿聯酋航空（Emirates Airlines）航班示意圖。（歐新社）
阿聯酋航空（Emirates Airlines）航班示意圖。（歐新社）

中東戰火波及，多國關閉空域，在杜拜與阿布達比機場2日恢復有限度運作後，阿聯酋航空昨天有少數航班復飛，根據官網顯示，首班從杜拜返回台灣班機下午約4時將抵達桃園機場

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊、伊朗旋即向波灣多國展開報復以來，已有多國關閉空域。

根據阿聯酋航空官網公告，因區域多國領空關閉影響，所有往返杜拜的阿聯酋航空定期航班將持續暫停服務至阿聯酋時間3月4日晚間11時59分。

阿聯酋航空表示，3月3日及4日有限度地營運旅客接返航班及貨運航班，相關航班將優先安排原已持有較早訂位旅客，提醒旅客務必確認收到阿聯酋航空直接通知，或持有上述有限航班已確認機位，否則請勿前往機場。

由於美國、以色列與伊朗間衝突升級，導致全球航班大亂，在阿拉伯聯合大公國少數班機恢復起降後，讓部分旅客得以離境，其中首班阿聯酋航空從杜拜返台班機今天已起飛。

根據阿聯酋航空官網航班資訊顯示，EK366班機今天凌晨3時51分從杜拜起飛，預計下午約4時6分抵達桃園機場第二航廈。

根據桃園國際機場官網，阿提哈德航空今天往返阿布達比班機仍取消，共2架次。阿提哈德航空表示，3月5日台灣時間晚間6時前班機取消，3月5日晚間出發的班機目前不確定。

相關新聞

影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍

有民眾在社群軟體Threads上發文表示，昨天一架自倫敦返台的華航班機上，一名外籍男遊客不斷吵鬧、辱罵乘客、騷擾機組人員，甚至還脫序拍打空姐臀部、親吻空姐手背等疑似性騷擾的行為，後來還公然抽起電子菸，班機降落後，該名旅客被警方帶走。華航表示，飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。

「恐龍女孩」綺綺18歲生日 施景中感性發聲：種種跡象她真的回來了

「恐龍女孩」綺綺的故事，至今仍留在許多人心中。曾親手迎接她來到世上的台大婦產科名醫施景中，日前在臉書發文感性提到，3月2日是綺綺18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了」，一席話再度引發網友關注與思念

台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

根據衛福部統計，成人過重及肥胖率已高達50.3%，等於每二位成年人就有一人面臨體重過重的健康風險。台灣肥胖醫學會今日公布最新「2026台灣肥胖認知大調查」，顯示雖然有80%的國人認知肥胖是疾病，但實際走入醫療體系接受專業評估者僅21.7%，恐因錯誤減重而陷入不斷復胖循環。

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

