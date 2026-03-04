快訊

自閉童出門遭白眼 調查：近半早療家庭曾遇不友善

中央社／ 台北4日電

今年5歲的小寶因自閉至今不太會說話，曾在幼兒園遭排擠，每到上學時間就哭泣，日常更是出門就可能面臨他人白眼。伊甸基金會調查發現，近5成早療家庭在外出時曾遇不友善對待。

小寶1歲前即被診斷出癌症，經歷手術與6次化療後終於能出院，卻又被發現有自閉傾向。2年前曾短暫進入一般幼兒園，但因為不太會說話，經常發出聲音，或直接以肢體碰觸表達需求，遭其他家長投訴「打人」。

後來他只要到了上學時間，就會在校門口哭泣，小寶爸仔細了解後，才知老師為了避免衝突，將小寶與其他孩子隔開，更因他獨特的吃飯習慣，其他孩子用餐的時間就只有他一個人在遊蕩。幸經轉介至嘉義早療中心，透過分隔餐盤引導進食、肢體動作與仿說訓練語言，他逐漸能表達需求，也能用簡單動作與大人互動。

近年來，孩子在公共場合的笑鬧跑跳，容易成為關注焦點，對慢飛天使家庭來說，這份關注成為格外沉重的壓力。小寶爸今天在伊甸基金會「用愛築花園、陪慢飛勇敢綻放」記者會上分享，過去帶小寶出門時，經常遭受他人的白眼，就算解釋孩子的特殊狀況，對方可能也只是覺得「那為什麼還要把孩子帶出來」。

伊甸基金會於今年初進行「早療家庭社會友善」調查，結果顯示，雖然89.3%家庭在外出時曾感受社會善意，但仍有近5成家長外出時曾遭遇不友善對待；其中1/3更表示，不友善對待經常發生。

面對不友善，多數家長選擇隱忍、離開現場，長期承受壓力，也影響孩子融入社會。對於如何與早療家庭相處，調查顯示，83.1%家長希望社會能給予更多包容與理解，77.8%認為應提升大眾對特殊兒童的認識，從了解到尊重、從包容到支持，用愛給早療家庭成長的餘裕。

伊甸基金會資源發展處長黃子倢指出，每個孩子都有自己的成長節奏，不應因發展較慢而被貼標籤或排除在社會之外，因此早期療育不僅是復健訓練，更是一段陪伴家庭走過不安，重拾信心的過程。當社會大眾多一分理解與包容，孩子與家長才能少一分壓力、多一分自在。

