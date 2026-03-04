病患喊「小姐幫我鬆鞋」… 急診醫霸氣回嗆：你的手可以自己動

急診室分秒必爭，醫護人員長時間承受高壓環境，卻仍不時面對性別刻板印象與角色錯置。急診醫師田知學近日在臉書分享一段診間經歷，一名男病患在她問診過程中，突然以使喚口吻要求「小姐，我鞋子很緊，幫我弄鬆一下」。她當場回以冷靜而堅定的一番話，讓對方瞬間語塞，引發網友熱議。

田知學表示，當天她如常走到病床邊，詢問病人身體是否有任何不舒服的地方，接著開始問診，進行身體評估和理學檢查，未料卻被對方打斷，開口要求說「我鞋子很緊，幫我弄鬆一下」。

面對無理言語，田知學沒有動怒，而是直視對方反問，「你知道我是你的醫師嗎？我正在看你的病，就像你尊敬的男醫師一樣。你的手可以自己動」，接著進一步指出，「不管我是女醫師或護理師，你都是用這樣『使喚』的語氣嗎？」現場頓時安靜，病患也未再多言。

田知學感嘆，急診醫護每天面對的是生死交關、時間壓力與高度醫療風險，但同時還得承受部分患者對專業的不重視，以及對女性醫護的預設，還有對醫療角色的錯置。她表示，「我沒有要被尊敬，不是因為我是女生或男生；我需要被尊敬，是因為我是專業的急診醫護，正在處理你的生命」。

貼文曝光後引發廣泛討論，不少網友力挺她捍衛專業尊嚴，「我也碰到過，那天小夜班只有一位護理師，我的隔壁床，一直按鈴叫護理師幫她拿東拿西的」、「醫師就叫醫師，護理師就叫護理師，不要再叫小姐，這樣非常不禮貌」、「田醫師很棒，沒禮貌的病人需要被好好教育」。

本站報導，國內醫病關係緊張，醫療爭議讓病人、家屬、醫師、醫院都深受困擾，衝擊醫病關係與醫療行為。自從2024年元旦起醫預法上路後，各縣市醫療爭議調解會案量大增，六都中，台北市大增一倍、新北市增六成八，南投縣暴增近五倍。多個縣市普遍反映，新制上路後案件增加，但聘請專家審議的經費不足，還要撥專門人力承辦該業務，基層缺錢、缺人「做到心很累」。