新北消費申訴6年破10萬件 法制局建構「韌性消保網」

新北市法制局今於市政會議以「韌性消保網－讓安心在變動中延續」為題進行專案報告，指出近年消費型態快速轉變，消費爭議案件居高不下，自108年至114年累計受理消費申訴案件已逾10萬件、達10萬3523件，平均每年超過1萬5000件。市府將透過「織網、固網、擴網」三大策略，強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系，確保市民在多變環境中仍能安心消費。

法制局局長蔡庭榕表示，隨著數位經濟與平台服務興起，消費爭議樣態日益多元，近年常見爭議包括健身房會籍、外送平台交易、線上遊戲及數位交易等。統計顯示，新北市108年至114年消費申訴案件總計達10萬3523件，其中114年達1萬6431件，顯示消費環境持續變動，政府必須精準掌握趨勢並提升處理效率與應變能力。

新北市主任消保官王治宇指出，外界常以消保官人數與案件量直接對比，認為人力不足，其實是一種迷思。消費申訴處理分為三個階段，第一階段由各主管機關以公文方式處理，每年約有1萬件案件進入第一次申訴程序，其中一半以上可在此階段處理完成；真正進入第二次申訴與調解程序的案件約占四分之一，實際由消保官進行協調處理的案件約2000至3000件，目前由4名消保官負責協調，平均每人每年約處理600至700件案件。

王治宇表示，消保官的角色並非裁決或判決，而是居中協調消費者與業者雙方立場，促成和解。不過不少民眾誤以為消保官具有司法權力，期待能直接判定責任或要求業者賠償，導致對制度產生誤解。實務上消費爭議樣態多元，不同產業的消費關係也有所差異，有些案件消費者較為弱勢，例如不動產或裝修糾紛；也有部分案件出現「職業申訴人」濫用制度的情形。整體而言，多數消費爭議仍透過申訴與協調機制獲得解決，也讓許多民眾免於進入訴訟程序。

簡報指出，市府透過「織網」策略，從事前預防、事中監督到事後救濟建立完整防線，包括落實定型化契約查核、加強風險產業監督管理、推動消費教育宣導及持續檢討法規制度。市府也精進公共意外責任險制度，將消費場所公共意外責任險身體傷亡保額由300萬元提高至600萬元、財產損失由200萬元提高至300萬元，總保險金額由3400萬元提高至3800萬元，並擴大納保對象，例如自助洗衣店等場所，以強化公共安全保障。

在「固網」方面，市府透過消費者保護推動會報整合各局處橫向聯繫，建立重大消費事件跨機關聯合應變機制。簡報以全真瑜伽停業事件為例，市府迅速啟動行政調查與跨縣市合作機制，並協調銀行信託與相關單位處理退費問題。該案全國申訴案件約3870件，其中新北市占843件，顯示大型消費事件對消保體系的挑戰。

法制局也指出，市府持續推動定型化契約查核與風險產業管理，涉及領域包含寵物買賣、商品與服務禮券、客運運送、藝文票券、補習班契約、健身中心及預售屋與租賃契約等，以制度化方式降低消費爭議。

至於「擴網」策略，市府透過抽驗時興商品、揭露消費資訊提醒風險，同時與消費者保護團體合作推動團體訴訟，並結合媒體與社會團體力量擴大宣導。法制局也持續辦理消保教育活動與「消保官一日體驗營」，讓消費保護觀念向下扎根，培養青年世代正確消費意識。

新北市長侯友宜表示，新北市每年消費爭議案件量相當龐大，消保官與相關人員負擔沉重，因此市府建立由秘書長統籌各局處的「固網機制」，從事前預防、事中監督到事後法制協助形成完整體系。他指出，市府透過教育宣導及與民間團體合作，讓消費者能在事前掌握風險；一旦發生重大消費爭議事件，專家小組也會立即啟動應變機制，盡量將消費糾紛影響降到最低。

侯友宜也說，面對跨境消費、AI輔助購物等新型態消費模式，市府也持續滾動檢討相關制度與措施，希望從制度面到宣導面全方位保障消費者權益，讓民眾在新北市消費能夠更安心。