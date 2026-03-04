影／減重意識增 台灣肥胖醫學會盼建立減重黃金三角

台灣肥胖醫學會理事長林文元響應世界肥胖日，今天公布肥胖認知調查結果，顯示國人有80%認知肥胖是疾病，但實際接受專業醫療評估與建議者僅21.7%，林文元呼籲國人除了健康飲食、規律運動外，有些過度肥胖者應尋求專業醫療建議，才能減掉肥胖，找回健康主導權。

由於坊間盛傳瘦瘦針的減重效果引人注目，但也有許多不良反應通報讓人疑慮，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵醫師分享一位案例表示，一位40歲處於高壓、久坐的上班族，由於頻繁外食、缺乏規律運動，BMI已達到30的肥胖指標，出現三高問題風險，因為想要快速減重，自行透過網路購買不明來源的瘦瘦針，可是藥物寄送溫控失效，可能導致藥物變質，施打劑量錯誤及藥效不穩，引發嚴重嘔吐脫水，忽視藥物副作用，停藥後體重迅速反彈，差點引發急性健康危機。

林文元表示，所有的藥物一定都有好處與壞處，瘦瘦針這類的藥物，確實對三高有效果，但是應該尋求專業評估正確使用，絕對不能隨便跟風使用，不是最貴的藥就是最好，而是正確醫療處方的使用，由專業醫療團隊包括醫師、營養師、運動治療師、藥師與護理人員共同制定計畫，由醫師評估找出真正的致胖原因，搭配健康飲食與規律運動，才能正確減重，尋回健康主導權。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影