影／減重意識增 台灣肥胖醫學會盼建立減重黃金三角

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
台灣肥胖醫學會理事長林文元響應世界肥胖日，今天公布肥胖認知調查結果，顯示國人有80%認知肥胖是疾病，有顯著提升對肥胖認知。記者潘俊宏／攝影
台灣肥胖醫學會理事長林文元響應世界肥胖日，今天公布肥胖認知調查結果，顯示國人有80%認知肥胖是疾病，有顯著提升對肥胖認知。記者潘俊宏／攝影

台灣肥胖醫學會理事長林文元響應世界肥胖日，今天公布肥胖認知調查結果，顯示國人有80%認知肥胖是疾病，但實際接受專業醫療評估與建議者僅21.7%，林文元呼籲國人除了健康飲食、規律運動外，有些過度肥胖者應尋求專業醫療建議，才能減掉肥胖，找回健康主導權。

由於坊間盛傳瘦瘦針減重效果引人注目，但也有許多不良反應通報讓人疑慮，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵醫師分享一位案例表示，一位40歲處於高壓、久坐的上班族，由於頻繁外食、缺乏規律運動，BMI已達到30的肥胖指標，出現三高問題風險，因為想要快速減重，自行透過網路購買不明來源的瘦瘦針，可是藥物寄送溫控失效，可能導致藥物變質，施打劑量錯誤及藥效不穩，引發嚴重嘔吐脫水，忽視藥物副作用，停藥後體重迅速反彈，差點引發急性健康危機。

林文元表示，所有的藥物一定都有好處與壞處，瘦瘦針這類的藥物，確實對三高有效果，但是應該尋求專業評估正確使用，絕對不能隨便跟風使用，不是最貴的藥就是最好，而是正確醫療處方的使用，由專業醫療團隊包括醫師、營養師、運動治療師、藥師與護理人員共同制定計畫，由醫師評估找出真正的致胖原因，搭配健康飲食與規律運動，才能正確減重，尋回健康主導權。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影
台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影

國健署署長沈靜芬（中）、台灣肥胖醫學會理事長林文元（左）、台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵（右）響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影
國健署署長沈靜芬（中）、台灣肥胖醫學會理事長林文元（左）、台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵（右）響應世界肥胖日，呼籲國人建立減重黃金三角，透過健康飲食、規律運動、並尋求專業醫療評估建議達到正確減重。記者潘俊宏／攝影

相關新聞

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

