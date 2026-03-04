從救災走向長期重建 門諾醫院進駐光復鄉設常駐據點

花蓮縣光復鄉在去年9月發生洪災，現在正是重建階段，門諾醫院在光復成立常駐辦公室，強調「醫療不中斷、關懷不撤離、資源不鬆手」，將支援從任務升級為責任，整合醫療、社福與心靈關懷，長期陪伴居民重建家園。

門諾醫療財團法人總執行長張文信表示，洪災雖帶來破壞，也讓社會看見愛的匯聚，「設立辦公室不是形式，而是承諾」，未來將成為資源連結站，持續在醫療上補位、在心靈上守望，深化與教會、學校及在地團體合作，把善款與專業投入最需要的地方。4月12日將於光復糖廠舉辦「希望市集」，盼能鼓勵居民走出家門、重拾信心。

去年9月23日馬太鞍溪暴漲成災，隔日清晨門諾巡迴醫療隊進駐，在馬太鞍教會設醫療站，連續18天動員逾150名醫護與後勤人員，為災民縫合傷口、補開慢性病與失智藥物，並徒步家訪行動不便者；災後至今已提供逾1000人次醫療照護，補助醫療費近500萬元，並持續免掛號及醫療費用，讓災民安心就醫。

洪災後，門諾也投入復健、心理與長照服務，重製義肢與矯具，協助身障者恢復行動能力；也銜接吞嚥與早療個案，協助失能長者安置至壽豐護理之家；壽豐分院身心科團隊深入社區家訪，提供心理支持，陪伴居民走過創傷。

另外，光復國中保健室設備全數泡水毀損，門諾整合善款補齊病床、血壓計與AED等器材，協助健康中心恢復運作，運動防護團隊也在每周進校園預防傷害與評估。光復國中校長黃建榮特別頒發感謝狀，肯定醫院在校園最無助時刻伸出援手。

門諾醫院表示，重建需公部門、教會、NGO與在地協力同行，從急援到設立常駐辦公室，門諾未曾退場，持續守護居民健康與生活。