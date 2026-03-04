快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

從救災走向長期重建 門諾醫院進駐光復鄉設常駐據點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣光復鄉在去年9月發生洪災，現在正是重建階段，門諾醫院在光復成立常駐辦公室，整合醫療、社福與心靈關懷，長期陪伴居民重建家園。圖／門諾醫院提供
花蓮縣光復鄉在去年9月發生洪災，現在正是重建階段，門諾醫院在光復成立常駐辦公室，整合醫療、社福與心靈關懷，長期陪伴居民重建家園。圖／門諾醫院提供

花蓮縣光復鄉在去年9月發生洪災，現在正是重建階段，門諾醫院在光復成立常駐辦公室，強調「醫療不中斷、關懷不撤離、資源不鬆手」，將支援從任務升級為責任，整合醫療、社福與心靈關懷，長期陪伴居民重建家園。

門諾醫療財團法人總執行長張文信表示，洪災雖帶來破壞，也讓社會看見愛的匯聚，「設立辦公室不是形式，而是承諾」，未來將成為資源連結站，持續在醫療上補位、在心靈上守望，深化與教會、學校及在地團體合作，把善款與專業投入最需要的地方。4月12日將於光復糖廠舉辦「希望市集」，盼能鼓勵居民走出家門、重拾信心。

去年9月23日馬太鞍溪暴漲成災，隔日清晨門諾巡迴醫療隊進駐，在馬太鞍教會設醫療站，連續18天動員逾150名醫護與後勤人員，為災民縫合傷口、補開慢性病與失智藥物，並徒步家訪行動不便者；災後至今已提供逾1000人次醫療照護，補助醫療費近500萬元，並持續免掛號及醫療費用，讓災民安心就醫。

洪災後，門諾也投入復健、心理與長照服務，重製義肢與矯具，協助身障者恢復行動能力；也銜接吞嚥與早療個案，協助失能長者安置至壽豐護理之家；壽豐分院身心科團隊深入社區家訪，提供心理支持，陪伴居民走過創傷。

另外，光復國中保健室設備全數泡水毀損，門諾整合善款補齊病床、血壓計與AED等器材，協助健康中心恢復運作，運動防護團隊也在每周進校園預防傷害與評估。光復國中校長黃建榮特別頒發感謝狀，肯定醫院在校園最無助時刻伸出援手。

門諾醫院表示，重建需公部門、教會、NGO與在地協力同行，從急援到設立常駐辦公室，門諾未曾退場，持續守護居民健康與生活。

馬太鞍溪 光復鄉 心理支持 門諾醫院

延伸閱讀

恆基服務逾30年 恆春半島守護神黃健榮三度接任院長

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

巴西米納斯州暴雨釀災逾60人罹難 政府宣布緊急狀態

院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

相關新聞

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。