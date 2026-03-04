世界棒球經典賽東京開打前拉警報 日本麻疹升溫衝擊球迷行程

2026年世界棒球經典賽將在東京巨蛋開打，吸引大批球迷赴日觀賽。南投縣衛生局示警，日本麻疹疫情升溫，病例創近7年同期新高，東京都、大阪府最嚴重，呼籲民眾行前評估疫苗與防疫措施。

南投縣衛生局表示，世界棒球經典賽即將開打，東京巨蛋成為球迷朝聖熱點。然而，疾病管制署最新監測資料顯示，日本麻疹疫情明顯升溫，病例數創近7年同期新高，以東京都與大阪府最為嚴重。

衛生局指出，麻疹為高度傳染性疾病，可經空氣與飛沫傳播，出疹前後4天均具傳染力，一般外科口罩難以完全阻隔。民眾出入醫療院所應落實呼吸道與咳嗽禮節並配戴口罩；醫療照護人員若工作內容或場所具有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗，或未具5年內麻疹抗體陽性證明，建議配戴N95口罩以降低感染風險。

衛生單位也提醒醫師，病人就醫時應確實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），一旦發現疑似麻疹個案須立即通報。民眾如出現疑似症狀，應就醫並主動告知旅遊與接觸史；若被匡列為接觸者，須進行18天自主健康管理，每日早晚量體溫並記錄活動史，期間避免出入公共場所並配戴口罩。未遵守規範者，將依傳染病防治法處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

衛生局長陳南松強調，接種疫苗是預防麻疹最有效方式，家中滿12個月及滿5歲幼兒應儘速完成MMR疫苗接種，並避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行地區。

計畫前往東京觀賽，或赴越南、印度、柬埔寨等麻疹流行國家的民眾，建議出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢，確認麻疹抗體狀況並評估是否需要自費補接種。1966年（含）後出生成人，若抗體隨時間消退，或醫護人員距前次MMR接種逾15年且無5年內抗體陽性證明，經醫師評估後也可自費接種。