世界棒球經典賽東京開打前拉警報 日本麻疹升溫衝擊球迷行程

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
接種疫苗是預防麻疹最有效方式，家中滿12個月及滿5歲幼兒應盡速完成MMR疫苗接種。圖／南投縣衛生局提供
接種疫苗是預防麻疹最有效方式，家中滿12個月及滿5歲幼兒應盡速完成MMR疫苗接種。圖／南投縣衛生局提供

2026年世界棒球經典賽將在東京巨蛋開打，吸引大批球迷赴日觀賽。南投縣衛生局示警，日本麻疹疫情升溫，病例創近7年同期新高，東京都、大阪府最嚴重，呼籲民眾行前評估疫苗與防疫措施。

南投縣衛生局表示，世界棒球經典賽即將開打，東京巨蛋成為球迷朝聖熱點。然而，疾病管制署最新監測資料顯示，日本麻疹疫情明顯升溫，病例數創近7年同期新高，以東京都與大阪府最為嚴重。

衛生局指出，麻疹為高度傳染性疾病，可經空氣與飛沫傳播，出疹前後4天均具傳染力，一般外科口罩難以完全阻隔。民眾出入醫療院所應落實呼吸道與咳嗽禮節並配戴口罩；醫療照護人員若工作內容或場所具有暴露風險，且15年內未接種MMR疫苗，或未具5年內麻疹抗體陽性證明，建議配戴N95口罩以降低感染風險。

衛生單位也提醒醫師，病人就醫時應確實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），一旦發現疑似麻疹個案須立即通報。民眾如出現疑似症狀，應就醫並主動告知旅遊與接觸史；若被匡列為接觸者，須進行18天自主健康管理，每日早晚量體溫並記錄活動史，期間避免出入公共場所並配戴口罩。未遵守規範者，將依傳染病防治法處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

衛生局長陳南松強調，接種疫苗是預防麻疹最有效方式，家中滿12個月及滿5歲幼兒應儘速完成MMR疫苗接種，並避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒前往流行地區。

計畫前往東京觀賽，或赴越南、印度、柬埔寨等麻疹流行國家的民眾，建議出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢，確認麻疹抗體狀況並評估是否需要自費補接種。1966年（含）後出生成人，若抗體隨時間消退，或醫護人員距前次MMR接種逾15年且無5年內抗體陽性證明，經醫師評估後也可自費接種。

東京 疫苗 麻疹 日本

相關新聞

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

