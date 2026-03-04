新北土城醫院獲智慧醫院標章 導入AI提升效能

新北市立土城醫院獲第26屆NHQA國家醫療品質獎「區域醫院級智慧醫院全機構標章」，院方今天表示，持續整合人工智慧（AI）科技與臨床，提升醫療效率與病人安全。

委託長庚醫療財團法人興建經營的新北市立土城醫院，獲26屆國家醫療品質獎（2025年）區域醫院級智慧醫院全機構標章，及智慧醫療類「智慧服務組」4組優良標章、2組標章，今天由院長賴旗俊、副院長蘇銘堯、游明晉等人，在衛生局長陳潤秋陪同下，於市府市政會議分享獲獎喜悅。

蘇銘堯表示，院方以「科技走入臨床、不增加負擔」為核心策略，建置智慧白板、病歷無紙化、導入人工智慧（AI）輔助臨床決策及自動化氣送傳輸系統，並結合行動醫護與條碼辨識技術，強化給藥、輸血及採檢安全。

此外，急診與放射科導入AI影像辨識系統，提高危急病灶判讀效率；藥劑部設置3075個藥品點位與智慧調劑台，使處方調劑涵蓋率達100%（無藥事服務疏漏）。醫院並採用零信任架構建置資安防護，依循美國國家標準暨技術研究院（NIST）網路安全框架，落實預防、監控與應變機制，強化個資保護與資安管理。

院方強調，將持續深化智慧醫療發展，打造兼具科技、人文與環境、社會、治理（ESG）永續理念的現代化醫院，並朝醫學中心級照護品質目標邁進。

衛生局長陳潤秋表示，「NHQA國家醫療品質獎」是台灣重要的醫療品質評選指標，土城醫院自民國109年營運以來，推動智慧醫療與科技應用，整合資訊系統與臨床流程，在門診與急診領域提升病人安全、且在住院與環境管理優化服務效率與照護品質。