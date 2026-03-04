春季3大天象將登場 台北天文館：晴朗夜晚可觀賞

3日才直播元宵月全食，台北天文館今天表示，3月還有3大天象可觀賞，包含9日金星合土星、春分前後限定的黃道光，以及23日月球接近昴宿星團，都適合在晴朗夜晚抬頭觀賞。

台北天文館發布新聞稿提醒喜歡星空的民眾，3月還有3項天象可觀賞，並提醒應選擇視野開闊、光害較少的地點觀賞，尤其是觀察黃道光，到遠離都市的山區，是較佳的選擇。

台北天文館說，首先是9日清晨6時11分發生的金星合土星，這是2顆明亮行星相近至約1度的天象，但此時2星尚未升起，建議可在當天或前一天傍晚暮光漸暗時，朝西方低空觀察，肉眼即可看見亮度約負3.9等的金星與1.0等的土星相互接近，用雙筒望遠鏡觀察更清楚。

其次是今年的重要節氣春分發生在3月20日晚上10時46分；當天太陽直射地球赤道，全球晝夜幾乎等長。在春分前後數週，有機會於無光害地區日落後2至3小時，在西方天空觀察到呈淡白色三角錐狀、自地平線向上延伸的黃道光，底部最寬可達約40度，高度更可近70度。

台北天文館說明，黃道光是太陽系中分布在黃道面的塵埃散射陽光所形成。春季時因黃道面與地平線夾角較大，觀察條件相對有利，是全年最適合觀察時段之一。

再者是23日天黑後至晚上9時許，月球與金牛座的昴宿星團將同時出現於西方夜空，兩者相距僅約1度，初五的彎月，亮度不會完全掩蓋約1.6等的昴宿星團，反倒可與這個最美麗、易見的星團共構特殊美景，建議可搭配雙筒望遠鏡觀察星團中簇集的星點。