快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品。圖／聯合報系資料照
蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品。圖／聯合報系資料照

隨著天氣回溫，蚊子也開始出現，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，以為蚊香能夠殺蚊。環境部解釋，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香2種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，但也提醒，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。

環境部化學物質管理署表示，蚊香主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範有顯著差異。在通風良好的狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子。

此外，若要在密閉空間達到防治或殺滅蚊子的效果，使用時應暫時關閉門窗，且人、寵物（包含貓、狗、魚等水生生物）必須先離開現場，利用蚊香開始使用後1至2小時，或依標示約30分鐘所產生高濃度藥劑殺死蚊子。

化學署指出，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。而蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品。

化學署提醒，蚊香僅是輔助工具，無法一勞永逸，根本解決蚊蟲問題的方法是「不要讓蚊子有孳生的場所」，並落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除地下室、汙水槽或容器內的積水，殺死孑孓，從源頭阻絕蚊患。

蚊子 環境部 藥劑

延伸閱讀

新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

科學人／嚇！森林生物多樣性消失讓蚊子「越來越愛你」

相關新聞

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。