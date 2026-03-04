蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

隨著天氣回溫，蚊子也開始出現，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，以為蚊香能夠殺蚊。環境部解釋，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香2種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，但也提醒，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。

環境部化學物質管理署表示，蚊香主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範有顯著差異。在通風良好的狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子。

此外，若要在密閉空間達到防治或殺滅蚊子的效果，使用時應暫時關閉門窗，且人、寵物（包含貓、狗、魚等水生生物）必須先離開現場，利用蚊香開始使用後1至2小時，或依標示約30分鐘所產生高濃度藥劑殺死蚊子。

化學署指出，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。而蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品。

化學署提醒，蚊香僅是輔助工具，無法一勞永逸，根本解決蚊蟲問題的方法是「不要讓蚊子有孳生的場所」，並落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除地下室、汙水槽或容器內的積水，殺死孑孓，從源頭阻絕蚊患。