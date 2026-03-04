快訊

美國預告我鳳梨輸入檢疫條件 鳳梨鮮果有望首度銷美

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。圖／聯合報系資料照
美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。圖／聯合報系資料照

農業部今表示，美國農業部動植物防疫檢疫署於3月3日在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

動植物防疫檢疫署表示，美國對輸入鮮果實的植物檢疫審查一向嚴謹，須依據科學證據完成完整風險評估。農業部防檢署於2020年向美方提出輸銷鳳梨申請，依美方要求陸續補充鳳梨有害生物清單、產地氣候條件、栽培管理措施、採後處理流程及外銷實績等資料，並配合美方進行多次技術諮商及說明，終於在今年獲得美方認可。

農業部表示，待美方主管機關蒐集各界針對台灣鳳梨輸人美國檢疫條件所提評論意見後，即可正式公告，同意我國鳳梨外銷美國。

農業部指出，依據目前預告內容，美方關切的有害生物為東方果實蠅及赭刺蛾，且同意認定父、母本均含50%以上開英品種的鳳梨品系，如金鑽鳳梨、芒果鳳梨等非為東方果實蠅寄主，不需要進行輻射照射或蒸熱檢疫處理，且不用去除冠芽。經農業部防檢署完成輸出檢疫，確認無罹染美方關切有害生物並簽發植物檢疫證明書即可銷美。

農業部表示，台灣鳳梨品種多樣，包括台農17號（金鑽鳳梨）及台農23號（芒果鳳梨）等，農民透過品種多樣化並運用不同產區及搭配產期調節技術，已可全年供貨，目前計外銷日本、香港、新加坡、韓國、澳大利亞、加拿大及紐西蘭等超過10個以上的國家與地區，2025年外銷量值達1萬6892公噸、新台幣7.5億元，未來隨著美國市場開放我國鳳梨鮮果實輸入，將進一步擴大台灣鳳梨外銷市場版圖。

農業部強調，為確保銷美鳳梨品質並維護我國農產品國際形象，將持續輔導生產者與外銷業者落實供果園溯源管理、病蟲害防治及安全用藥，並加強包裝場選果、清潔及剔除有害生物等作業，確保輸出流程符合美國植物檢疫及食品安全相關規定。　

