不是吃越多越好！研究揭胡桃護心效果 關鍵在「等熱量替代」

臉書粉專「韋恩的食農生活」近日分享一項刊登於《Nutrients》的研究指出，規律攝取胡桃（Pecan）可能有助改善心血管相關指標，包括降低血脂、總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），並促進血管功能。研究採隨機對照試驗（RCT）設計，讓受試者在日常飲食中加入固定份量胡桃，觀察其對心血管風險因子的影響，結果顯示多項指標出現正向變化。

胡桃又稱美洲核桃，富含多元不飽和脂肪酸（如α-次亞麻油酸ALA）、膳食纖維、礦物質、多酚、維生素E與植物固醇。研究指出，這些成分可能與降膽固醇效果有關；此外，部分數據也顯示，胡桃攝取與血管內皮功能改善相關。血管內皮功能被視為心血管健康的重要指標，與動脈硬化風險密切連動。

研究團隊強調，關鍵在於「等熱量替代」概念，也就是在總熱量不變的前提下，以胡桃取代部分飽和脂肪來源，例如加工肉品或高脂乳製品，而非額外增加攝取量。專家指出，堅果本就是地中海飲食的重要元素，若搭配均衡飲食與良好生活型態，對心血管風險管理或有助益。

除了胡桃，其他堅果也有各自功效與營養特色。日本營養師田中ひろか在Yoga Journal曾指出腰果富含鐵與鋅，每100克約含鐵6.7毫克、鋅5.8毫克，有助於改善疲勞、補血與增強免疫力；杏仁則含豐富維生素E與膳食纖維，不僅抗氧化、延緩細胞老化，也能改善腸道環境，緩解便秘並抑制血糖急升；核桃富含植物性Omega3脂肪酸、抗氧化多酚與褪黑激素，對心腦健康、睡眠調節與降低心血管疾病風險有幫助。

不過營養師也提醒，堅果雖營養價值高，但脂質與熱量也偏高，每日攝取量建議約20～25克即可。挑選時應以「無鹽、無添加、鮮度佳」為原則，小包裝或獨立包裝可避免一次吃太多。依照自身需求選擇適合堅果，例如腰果補血、杏仁護腸與美容、核桃顧心腦，就能在日常飲食中有效補充營養，達到健康加分效果，同時避免攝取過量造成負擔。