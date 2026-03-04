長期服用止痛藥引發藥物過度使用頭痛 老翁求醫診斷罹此病症

75歲蔡姓老翁多年來深受頭痛困擾，為緩解不適，習慣自行購買止痛藥服用，卻發現藥效逐漸下降，頭痛發作次數反而越來越頻繁。日前由家屬陪同前往嘉市天主教聖馬爾定醫院神經內科就醫，經診斷為「慢性偏頭痛」合併「藥物過度使用頭痛」。醫師林君賢為蔡翁調整治療計畫，並安排肉毒桿菌素注射治療後，蔡翁頭痛程度明顯減輕，生活品質也獲得大幅改善。

林君賢指出，許多民眾一出現頭痛就服用止痛藥，短期內雖可緩解症狀，但若長期、頻繁使用，反而可能誘發「藥物過度使用頭痛」，導致慢性頭痛惡化，變得更加容易發作，止痛藥的效果也會逐漸減弱，形成「越吃越痛、越痛越吃」的惡性循環。 蔡姓老翁頭痛病史長達數十年，卻未規律接受專業治療，只反覆依賴成藥止痛。家屬表示，他有時一週就需服用多盒止痛藥，仍無法有效止痛，甚至導致精神狀況不佳、反應遲緩，精神與日常生活大受影響。

林君賢說，若頭痛呈現單側、搏動性、中重度疼痛，伴隨噁心、嘔吐、畏光或怕吵等症狀，影響工作與日常生活，即高度懷疑為偏頭痛；當1個月頭痛天數超過1天，且持續3個月以上，即可定義為慢性偏頭痛。 目前針對偏頭痛的治療，除了急性期止痛藥物外，若能加上預防性用藥雙管齊下，可獲得更有效的控制；近年也有CGRP相關新型藥物與肉毒桿菌素注射等進階治療選項。

林君賢強調，在醫師指示下，短期使用止痛藥是安全的，但若頭痛發作日益頻繁，應及早評估是否需要預防性治療，而非一味增加止痛藥用量。也建議有頭痛症狀的民眾平時寫下「頭痛日記」，以協助醫師更好的診斷。提醒長期頭痛並非正常老化現象，民眾若出現反覆或持續性頭痛，應盡早尋求神經內科專業診療，透過正確用藥、規律追蹤與生活型態調整，多數患者都能有效控制病情。