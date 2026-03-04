男性粗頸圍為睡眠呼吸中止症高危險群 醫：恐釀心血管疾病、憂鬱症

全台約有70萬人受睡眠呼吸中止症所苦，若不採取手術治療，患者需配戴「正壓呼吸器」，幫助睡眠期間保持正常呼吸。醫師指出，男性、警圍較粗者為罹患睡眠呼吸中止症高危險群，除影響作息與精神，還恐釀心血管疾病、憂鬱症，提醒民眾盡早治療。衛福部食藥署近3年共接獲6起正壓呼吸器不良反應通報，呼籲民眾認明醫材字號，勿購買未經認證的水貨。

亞東醫院耳鼻喉頭頸外科專任主治醫師洪偉誠指出，成年男性約有6成、女性約4成有打呼困擾，而在打呼者中，約1至2成為呼吸中止症患者，其臨床表現與一般連續性打呼不同，常見「打呼很大聲後突然靜音」，且病人在睡眠過程中常發生嗆咳、驚醒情況，因晚間睡眠不佳，患者常出現白天嗜睡、頭痛、注意力不集中等情況，甚至因疲勞假駕駛發生車禍。

除影響作息，睡眠呼吸中止症還可能導致多種全身性疾病，洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者氣道阻塞，體內血氧濃度下降，恐導致心血管疾病如高血壓、心肌梗塞、腦中風罹病機率增加，代謝疾病如糖尿病、高血脂風險提升，也可能出現短期、長期記憶障礙，影響情緒及認知功能，甚至引發憂鬱症。

洪偉誠指出，睡眠呼吸中止症高危險群為男性、身體質量指數（BMI）較高、頸圍較粗、抽菸喝酒習慣、長期打呼、白天嗜睡民眾，有前述跡象者，建議至醫院耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科，安排睡眠多項生理檢測（PSG），如經確診，患者可使用非侵入性的正壓呼吸器治療，若配戴不適或不想長期配戴，也可與醫師討論，藉由手術裝設空氣支架，改善氣道狹窄情況。

食藥署醫療器材及化妝品組科長李國驪說，正壓呼吸器為中風險的「第二等級醫療器材」，呼籲民眾購買時需查明外盒標示是否有醫療器材許可字號，同時應詳閱說明書再使用，對產品有疑慮時，可上食藥署許可證資料庫查詢。

食藥署副署長王德原說，用於治療睡眠呼吸中止症的正壓呼吸器，在醫材分類分屬「非連續性呼吸器」、「呼吸道正壓供應系統」2類別，食藥署近3年接獲非連續性呼吸器零星不良反應通報共6件，均為同一廠商主動通報，原因為過濾綿降解，導致產品功能失效，其許可證已在屆期後註銷；後者則無接獲不良反應通報，也就是目前市售品項均無不良反應通報歷史。