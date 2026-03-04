快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

杜鵑花季前修枝遭花農控稀疏、難看 北市公園處曝真相：開花時程較晚

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵。圖／議員林杏兒辦公室提供
陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵。圖／議員林杏兒辦公室提供

陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵，批評很難看，公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。

有陽明山花農陳情指出，公園處的外包廠商在新曆年前後剪修，把盛開的杜鵑花大量修剪，使得目前在陽明公園公車站到大鐘四周包含停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵，直言變得很難看，「難怪到陽明公園參觀杜鵑花季的遊客一年比一年少，大家都跑到馬槽、金山去賞花了」。

議員林杏兒指出，陽明山公園的杜鵑花季是台北市歷史最久，也是最有名的花季，如要修剪也應等杜鵑花季過後，花朵凋謝再來行修剪，才不會影響到隔年花量，公園處若選在新曆年前後進行修剪當然會造成杜鵑花來不及開花的情形，應檢討擬定適當的修剪花木期程，才不會影響到杜鵑花盛開。

公園處表示，陽明山地區海拔較高，溫度、濕度及土質條件與平地有所差異，原本花期即會與市區有點不同，部分區域的杜鵑花預計將較晚開花，目前已陸續初開花況正逐步展現，後續花況仍將隨氣候條件逐步綻放，如陽明公園、花卉中心內等區域，請民眾安心期待。

針對修剪時程，公園處每年皆會於杜鵑開花後進行適度修剪，這屬於例行性的養護管理措施。適當修剪有助於植株通風與受光，能促進新枝生長，也有助於植物長期健康發展。

陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵。圖／議員林杏兒辦公室提供
陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵。圖／議員林杏兒辦公室提供

公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。圖／公園處提供
公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。圖／公園處提供

公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。圖／公園處提供
公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。圖／公園處提供

停車場 杜鵑花 林杏兒

延伸閱讀

北市花杜鵑花季10年了！今年逾20萬株登場 珍稀品種亮相

阿里山櫻花1月搶開地方籲花季提前延長 阿管處：納入評估

相關新聞

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

天氣轉熱，蚊蟲擾人，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，並以為用了蚊香就能將蚊子全數殺光。環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。