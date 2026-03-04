杜鵑花季前修枝遭花農控稀疏、難看 北市公園處曝真相：開花時程較晚

陽明山杜鵑花季3月登場，近來有花農反映公園處外包廠商於過年前後剪修，導致陽明公園公車站到大鐘四周的杜鵑花量大減，他公園前停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵，批評很難看，公園處表示，陽明山受到海拔因素等影響，時程晚於去年，也會再開花後進行適度修剪，促進新枝生長。

有陽明山花農陳情指出，公園處的外包廠商在新曆年前後剪修，把盛開的杜鵑花大量修剪，使得目前在陽明公園公車站到大鐘四周包含停車場及道路兩側，只有稀稀疏疏的幾朵，直言變得很難看，「難怪到陽明公園參觀杜鵑花季的遊客一年比一年少，大家都跑到馬槽、金山去賞花了」。

議員林杏兒指出，陽明山公園的杜鵑花季是台北市歷史最久，也是最有名的花季，如要修剪也應等杜鵑花季過後，花朵凋謝再來行修剪，才不會影響到隔年花量，公園處若選在新曆年前後進行修剪當然會造成杜鵑花來不及開花的情形，應檢討擬定適當的修剪花木期程，才不會影響到杜鵑花盛開。

公園處表示，陽明山地區海拔較高，溫度、濕度及土質條件與平地有所差異，原本花期即會與市區有點不同，部分區域的杜鵑花預計將較晚開花，目前已陸續初開花況正逐步展現，後續花況仍將隨氣候條件逐步綻放，如陽明公園、花卉中心內等區域，請民眾安心期待。

針對修剪時程，公園處每年皆會於杜鵑開花後進行適度修剪，這屬於例行性的養護管理措施。適當修剪有助於植株通風與受光，能促進新枝生長，也有助於植物長期健康發展。

