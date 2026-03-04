快訊

不穩定天氣持續至周五 吳聖宇：周末冷空氣再來低溫探12度

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，東北季風強弱變化配合華南水氣東移，不穩定天氣持續至周五。本報資料照片
天氣仍不穩定，且周末還有冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，東北季風強弱變化配合華南水氣東移，不穩定天氣持續至周五，周末受東北季風影響，空氣較乾，周六晚間到周日(8日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12-14度，要留意輻射冷卻低溫出現。

吳聖宇指出，今各地都有短暫陣雨，雨量不大，但遇到下雨機會高。各地偏涼，北部、東北部感受明顯，白天高溫約18-20度，中部及花東21-23度，南部23-25度。夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫有機會降到14度上下，南部及花東都市18-20度，空曠地區有機會降到16度上下。

吳聖宇指出，明天上半天各地仍有短暫陣雨機會，下半天之後西半部逐漸轉為多雲到陰，東半部持續有短暫陣雨。東北季風減弱，北台灣回升幅度較大，中北部、東北部以及花東地區白天高溫回升到22-25度，南部24-26度。夜晚到周五清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區16-18度。

至於周五，吳聖宇說，北部、東半部有短暫陣雨，宜蘭到花蓮一帶可能有局部較大雨勢，中南部多雲。北台灣溫度略下降，北部、東北部白天高溫20-22度，中部及花東24-27度，南部26-28度。夜晚到周六清晨鋒面通過後東北季風再度增強，中北部、東北部都市地區低溫略降至15-16度，南部及花東都市地區低溫17-19度。

吳聖宇指出，周末期間(7-8日)大致受底層較強東北季風影響，空氣轉乾，預估迎風面大台北、東半部地區持續有短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，過了苗栗以南以多雲到晴為主。

溫度方面，吳聖宇表示，周六北台灣偏涼，白天高溫北部、東北部只有17-19度，花東地區20-23度，中南部仍有24-27度。周六晚間到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12-14度，要留意輻射冷卻低溫出現，南部及花東都市地區低溫16-18度，空曠地區有機會降到14-16度。

至於周日溫度回升，北部、東北部白天高溫20-22度，花東地區22-24度，中南部25-28度。夜晚到下周一(9日)清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意局部輻射冷卻低溫發生，部分地區可能降到14度上下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

