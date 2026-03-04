快訊

「恐龍女孩」綺綺18歲生日 施景中感性發聲：種種跡象她真的回來了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為綺綺媽媽與繪師合作，將綺綺面對疾病的勇敢歷程，於2023年推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」。聯合報系資料照片／記者陳雨鑫攝影
「恐龍女孩」綺綺的故事，至今仍留在許多人心中。曾親手迎接她來到世上的台大婦產科名醫施景中，日前在臉書發文感性提到，3月2日是綺綺18歲生日，「種種跡象顯示，她真的回來了」，一席話再度引發網友關注與思念。

施景中寫道，「18歲生日，你在做什麼呢？」或許是與同學喝啤酒慶生、與爸媽出國旅行，或收到有錢的長輩送了非常貴重的禮物。施景中表示，幾天前，綺綺的媽媽收到小兒科醫師寄來的紀念品，綺綺的爸爸也吃了別人請的蛋糕。這個巧合讓他們驀然想起，3月2日是綺綺的18歲生日，「雖然她的日記，在10歲那一年就永久停更了」。

施景中透露，1日有事要到林口，想起很久以前的約定，於是跟綺綺爸媽相約到家中去看看姊弟倆。施景中說，綺綺過世後，曾託夢給媽媽說要再回來找她，不久媽媽就發覺自己懷了弟弟。生產前，媽媽夢見綺綺背著書包，跟她說「我要回來了」。媽媽在夢中還問綺綺「要去接妳嗎？」綺綺回答不需要，甚至連外公、親友也都夢到相似情境。不久後，媽媽陣痛進産房生產，隨著弟弟平安出生，家人自此不再夢見綺綺。

施景中坦言，自己曾在加護病房送綺綺最後一程，也放上經過地藏菩薩加持的護身物陪伴她離開。種種巧合與感應，讓施景中相信「綺綺真的回來了」。不過，他與父母始終心照不宣，不會將弟弟視為另一個綺綺，也不會向孩子提及前世種種，只是單純陪伴姊弟倆成長。

施景中感性說，「18歲的妳，我見到了，也是未見。祝福妳平安幸福長大」。貼文曝光後，引來大批網友留言回應，不少人表示人生第一組購買的LINE貼圖就是綺綺的恐龍系列，「當年第一次儲值LINE就是為了買綺綺的恐龍貼圖」、「恐龍貼圖畫得很逼真，尤其是在線條少情況下」、「第一次買貼圖就是買綺綺的恐龍貼圖，我也轉送給親朋好友，順便告訴他們有個小女孩很勇敢，她叫綺綺」。

施景中曾在2018年發文透露，綺綺5歲時進行第二次心臟手術，酷愛恐龍的她，曾哭著對媽媽說，「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的」，10歲那年接受最後一次關鍵手術，卻再也沒有醒來，不禁感傷說道，「10年前，我親手把這可愛的小女生接生到這人世上」、「10年後，我又送她離開這世界」。

本站報導，綺綺生前創作的「綺綺的恐龍綺想世界」LINE手繪貼圖上架時，施景中曾以為貼圖收入有1~2萬元就很不錯了，沒想到收入超過500萬元，綺綺離世後，爸媽決定貼圖販售所得扣除給LINE、Google的行政費用外，其他均捐給兒童心臟病基金會。

綺綺生前創作的「綺綺的恐龍綺想世界」LINE手繪貼圖。圖／擷自施景中臉書
「恐龍女孩」綺綺18歲生日 施景中感性發聲：種種跡象她真的回來了

