蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

天氣轉熱，蚊蟲擾人，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，並以為用了蚊香就能將蚊子全數殺光。環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。

蚊香主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範有顯著差異。環境部化學署舉例，有人在室內時，務必打開門窗保持空氣流通，在通風良好的狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子。民眾使用時可將蚊香放置於上風處，或是房間入口、玄關處，以防止蚊蟲飛入。

在密閉空間使用時，若要在密閉空間達到防治或殺滅蚊子的效果，必須嚴格遵守安全規範。使用時應暫時關閉門窗，且人、寵物（包含貓、狗、魚等水生生物）必須先離開現場，利用蚊香開始使用後1至2小時（或依標示約30分鐘）所產生高濃度藥劑殺死蚊子，最重要的是，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。

為了確保使用安全，除了上述一般原則外，還要注意使用「三要點」，包括一、要依標示使用：使用前應詳閱產品標示，確實依標示規定使用；二、要注意使用安全：蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品；三、要治本清源：蚊香僅是輔助工具，無法一勞永逸，根本解決蚊蟲問題的方法是「不要讓蚊子有孳生的場所」，並落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除地下室、污水槽或容器內的積水，殺死孑孓，從源頭阻絕蚊患。

若使用中感到呼吸困難、頭暈目眩，應立即停止使用並攜帶產品標示就醫。正確安全使用環境用藥，搭配環境清潔，才能免受蚊蟲侵擾，守護居家健康。