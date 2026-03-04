快訊

蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。圖／環境部
環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。圖／環境部

天氣轉熱，蚊蟲擾人，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，並以為用了蚊香就能將蚊子全數殺光。環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。

蚊香主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範有顯著差異。環境部化學署舉例，有人在室內時，務必打開門窗保持空氣流通，在通風良好的狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子。民眾使用時可將蚊香放置於上風處，或是房間入口、玄關處，以防止蚊蟲飛入。

在密閉空間使用時，若要在密閉空間達到防治或殺滅蚊子的效果，必須嚴格遵守安全規範。使用時應暫時關閉門窗，且人、寵物（包含貓、狗、魚等水生生物）必須先離開現場，利用蚊香開始使用後1至2小時（或依標示約30分鐘）所產生高濃度藥劑殺死蚊子，最重要的是，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。

為了確保使用安全，除了上述一般原則外，還要注意使用「三要點」，包括一、要依標示使用：使用前應詳閱產品標示，確實依標示規定使用；二、要注意使用安全：蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品；三、要治本清源：蚊香僅是輔助工具，無法一勞永逸，根本解決蚊蟲問題的方法是「不要讓蚊子有孳生的場所」，並落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除地下室、污水槽或容器內的積水，殺死孑孓，從源頭阻絕蚊患。

若使用中感到呼吸困難、頭暈目眩，應立即停止使用並攜帶產品標示就醫。正確安全使用環境用藥，搭配環境清潔，才能免受蚊蟲侵擾，守護居家健康。

蚊子 環境部

相關新聞

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

