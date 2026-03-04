享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

林禹宏曾任新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任，2018年罹患白血病，當時他五十二歲，經歷化學治療及骨髓幹細胞移植，一度獲得緩解，但肺部併發症造成呼吸衰竭，曾2度接受肺臟移植，第二度移植是在去年10月分完成。他將這段經歷匯聚成「二次重生」，出書稿費捐給「器官捐贈移植登錄中心」，告訴所有正在與癌症搏鬥的人：「活著，就有希望。」

新光醫院指出，林禹宏醫師曾任本院婦產科主任不孕症中心主任，特別是不孕症與生殖醫學方面擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越。他以精湛的醫術與視病如親的態度幫助無數受求子之苦的家庭，圓夢親手迎接了無數新生命的誕生。對同仁而言他是學識淵博的導師；對患者而言他是最值得信賴的依靠。

新光醫院表示，全院同仁懷著沈重雨不捨心情，悼念林禹宏醫師離世，林醫師面臨健康巨大挑戰時，以醫師變成病人視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性，更激勵了無數病友，獲頒抗癌鬥士。 即使在病榻上，他仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，這份對使命的執著令人動容。他的辭世，不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾。

林禹宏曾獲台灣癌症基金會2025年第18屆抗癌鬥士，他曾在基金會專刊中提到，歷經骨髓捐贈、肺臟捐贈「二度重生」後，他生活徹底改變，不再把事業放在首位，選擇提早退休，將更多時間留給家人，享受簡單而平靜的生活。過去6年，他經歷了與死神搏鬥的過程，肺臟移植也過了兩年，現在的依賴兒子的幹細胞製成的血液，並感恩器官捐贈者的肺臟讓我呼吸。