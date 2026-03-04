快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽63歲。本報資料照片
新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽63歲。本報資料照片

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

林禹宏曾任新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任，2018年罹患白血病，當時他五十二歲，經歷化學治療及骨髓幹細胞移植，一度獲得緩解，但肺部併發症造成呼吸衰竭，曾2度接受肺臟移植，第二度移植是在去年10月分完成。他將這段經歷匯聚成「二次重生」，出書稿費捐給「器官捐贈移植登錄中心」，告訴所有正在與癌症搏鬥的人：「活著，就有希望。」

新光醫院指出，林禹宏醫師曾任本院婦產科主任不孕症中心主任，特別是不孕症與生殖醫學方面擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越。他以精湛的醫術與視病如親的態度幫助無數受求子之苦的家庭，圓夢親手迎接了無數新生命的誕生。對同仁而言他是學識淵博的導師；對患者而言他是最值得信賴的依靠。

新光醫院表示，全院同仁懷著沈重雨不捨心情，悼念林禹宏醫師離世，林醫師面臨健康巨大挑戰時，以醫師變成病人視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性，更激勵了無數病友，獲頒抗癌鬥士。 即使在病榻上，他仍心繫醫療專業與衛教，利用社群平台傳遞正確的醫學知識，這份對使命的執著令人動容。他的辭世，不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾。

林禹宏曾獲台灣癌症基金會2025年第18屆抗癌鬥士，他曾在基金會專刊中提到，歷經骨髓捐贈、肺臟捐贈「二度重生」後，他生活徹底改變，不再把事業放在首位，選擇提早退休，將更多時間留給家人，享受簡單而平靜的生活。過去6年，他經歷了與死神搏鬥的過程，肺臟移植也過了兩年，現在的依賴兒子的幹細胞製成的血液，並感恩器官捐贈者的肺臟讓我呼吸。

罹癌 婦產科 醫師

延伸閱讀

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

醫護偷拍病患案連環爆 石崇良：儘速從嚴處分

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

連假急診醫院湧人潮 多家通報滿床

相關新聞

享壽60歲…新光醫院婦產科名醫林禹宏離世 院方哀悼：台灣醫界的遺憾

新光醫院婦產科名醫林禹宏2018年罹癌，曾接受兒子捐贈骨髓，並2度接受肺臟移植，仍不幸於3月3日下午5時20分過世，享壽60歲。新光醫院今天發文哀悼，院方指出，林禹宏醫師曾任該院婦產科主任、不孕症中心主任，於不孕症與生殖醫學方面擁有深厚臨床經驗與學術地位，也是患者最值得信賴的依靠，院方將全力協助林醫師家屬處理後事。

40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

天氣轉熱，蚊蟲擾人，許多民眾習慣使用蚊香來換取一夜好眠，並以為用了蚊香就能將蚊子全數殺光。環境部提醒，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。