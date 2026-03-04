快訊

北市花杜鵑花季10年了！今年逾20萬株登場 珍稀品種亮相

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
今年適逢花季十周年，以「拾花號 A’rk」為主題，除園區逾20萬株杜鵑，今年也特別匯集多品系珍稀杜鵑品種，包括與桃園借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，還有新北金山的原生種杜鵑。圖／北市公園處提供
今年適逢花季十周年，以「拾花號 A’rk」為主題，除園區逾20萬株杜鵑，今年也特別匯集多品系珍稀杜鵑品種，包括與桃園借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，還有新北金山的原生種杜鵑。圖／北市公園處提供

台北最具代表性的春日盛典「2026台北杜鵑花季」3月6日大安森林公園登場。今年適逢花季十周年，以「拾花號 A’rk」為主題，除園區逾20萬株杜鵑，今年也特別匯集多品系珍稀杜鵑品種，包括與桃園借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，還有新北金山的原生種杜鵑。

北市公園處長藍舒凢表示，每年三月，台北市市花杜鵑盛放全城。今年花季除了園區超過20萬株的杜鵑外，特別匯集多品系珍稀杜鵑品種，包括與桃園區農業改良場合作借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，以及新北市金山產銷班借展的原生種杜鵑，花色濃烈、姿態各異，展現台灣杜鵑育種成果與自然之美。

現場更搭配薰衣草、鼠尾草及夢幻紫系草花層層鋪陳，交織出豐富立體的春日花景，至於本屆主題「拾花號 A’rk」象徵將春日的美好一一珍藏，也巧妙呼應「市花」與十周年「十」的諧音意涵。

青年公園管理所主任吳旻靜表示，花季期間，也會全新規畫「拾花號手作堂」推出多項主題DIY體驗，包括原木盆栽製作、迷你花束飾品、羊毛氈花器等，讓親子與好友在手作中收藏春天，把永續與美感帶回日常生活。

平日則推出「花航娛樂室」，邀請在地音樂人現場彈唱，今年更推出話題十足的「祕寶懸賞攝影」活動，邀請民眾捕捉大安森林公園中蓬勃的生態景象，上傳至指定貼文即可參與抽獎，有機會獲得AirPods Pro 3等好禮。

此外，花季同步發起「全台共製：花航地圖！」線上串聯行動，邀請民眾分享各地盛開的杜鵑花景，上傳至公園新花漾FB粉絲專頁參與抽獎，讓杜鵑花遍布整個三月，由全民創作共同完成一張「春日花航地圖」。

