孕媽咪注意！北市好孕專車補助可搭Uber 早鳥搭車再送千元乘車優惠

臺北市孕媽咪看過來！Uber響應臺北市政府推出的「好孕2U專車補助」，即日起正式整合上線。即日起，符合補助資格的孕媽咪，可直接於線上兌換並使用補助金，透過Uber的多元車型與科技安全功能，打造更流暢的孕期交通環境。

透過Uber平台與原有補助機制串接，符合《臺北市孕婦乘車補助》資格者，可將最高8,000元的好孕2U電子乘車金，1:1兌換為Uber乘車券使用。每張乘車券面額250元，採單次兌換制，單趟最高折抵250元，未使用完畢之餘額，於到期後退回補助金。

為鼓勵體驗新服務，Uber同步推出限時加碼優惠，前200名使用Uber乘車券完成1趟行程的孕媽咪，可獲得總價值1,000元乘車優惠序號（共20張、每張50元，使用期限6個月）；另於Uber Eats App優市消費滿999元，還可享120元折價券，讓外出產檢或日常補貨都更省荷包。

透過Uber叫車最大優勢是提供孕媽咪更多車型選擇，包括配備0至7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭同行的「加大六人座優步」，以及主打零排放的「純電舒適優步」等，多元設計兼顧安全與家庭需求，帶著大寶也能安心一起出門。且所有行程亦內建行程錄音、RideCheck行程監控與緊急援助等安全功能，提升搭乘安心感；若為Uber One會員，使用補助支付行程，另可享最高5%Uber Cash點數回饋。

開啟Uber App輸入目的地，選擇車款時記得確認支付方式已套用Uber乘車券。圖／Uber提供