快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

清明掃墓 北市南港軍人公墓提前啟動假日延長開閉園等3措施

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
清明節前後假日，北市富德公墓、陽明山第一公墓和南港軍人公墓墓區等都有交通管制，提醒民眾注意。本報資料照片
清明節前後假日，北市富德公墓、陽明山第一公墓和南港軍人公墓墓區等都有交通管制，提醒民眾注意。本報資料照片

下個月就是清明節，為便利民眾前往南港軍人公墓祭祀，北市兵役局從3月中旬起假日，提前啟動清明便民服務，透過延長服務時間、接駁運輸及交通管制等三配套，協助民眾順利完成對先人祭祀追思的大事。

北市兵役局表示，考量清明節前後周末及連續假期掃墓人潮聚集，南港軍人公墓將於3月14、15、21、22、28、29日及4月3日至4月6日連續假期期間，共計10天，每天開、閉園時間均前後調整各延長30分鐘，從上午8時至下午5時止，提供民眾祭祀服務。

兵役局指出，因園區環山道路狹窄、停車空間有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往；搭乘捷運文湖線民眾可於南港展覽館5號出口，步行至對面研究院路一段「南港展覽館」公車站，轉乘小1路線公車至「軍人公墓站」下車，或轉乘小12、205、北環幹線(原620)、645(副線)至「中華科技大學站」下車，也可轉乘306公車在「凌雲五村站」下車。

乘捷運板南線及台鐵民眾，則可於捷運南港站1號出口，轉乘270、藍25公車至「中華科技大學站」下車 。

兵役局長李治安表示，為提升清明期間祭祀服務品質，園區埋藏區上方增設有流動廁所，並於掃墓期間增派15位義交人員協助交通指揮，以維持道路順暢及行車安全。

此外，兵役局官網也提供「網路追思服務」，讓不克前往現場的民眾，也可透過線上方式表達追思心意。另外，李治安特別提醒，南港軍人公墓位處山區，春季易有降雨，請民眾於園區內行走及上下階梯時務必留意安全，並建議提早或改於平日前往，以分散人潮，順利完成祭祀行程。

清明節 連續假期 交通管制

延伸閱讀

清明連假高鐵加開191班次列車 3月5日起開放購票

台北燈節西門町開展 這幾處交通管制注意

2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

不堪長期虧損 大都會、首都宣布11月起停駛9026路線

相關新聞

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

改善制度 托盟調查：6成8民眾可接受非婚生育

「非婚育兒」也是人生選項。托育與就業政策催生聯盟一項最新調查顯示，在現行情況下，百分之七十一點三的受訪者認為非婚伴侶不適合生育；但制度如能要求伴侶扶養義務、保障財產繼承權等，則情勢反轉，六成八同意非婚者也可生兒育女，呼籲政府儘速建立非婚生育者保障制度。

新聞眼／婚姻與生子脫勾 展現多元社會

傳統婚育制度僵化，讓許多年輕世代裹足不前，不想身陷婚姻的泥淖，而這也是導致少子化國安問題的主因之一。托育政策與催生聯盟提出非婚生育的觀點，讓婚姻與生育等人生兩件大事不用綁在一起，或許短時間內，仍無法挽救生育率急墜的態勢，卻能呈現多元社會活力。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

今年冬季西半部降雨不佳，創下自一九五一年有紀錄以來最少的紀錄，連帶影響水情。經濟部水利署表示，目前水情最緊的是新竹地區，因為頭前溪川流水量持續下降，又適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，水情燈號已轉為綠燈。

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

統計全國近三個月降雨，新竹以南地區整體降雨量只有歷年同期平均值的一到兩成，導致河川流量驟減、農業水庫蓄水量下降，不少農民憂心，再這樣下去，農業灌溉恐鬧水荒。農業部農田水利署說，已啟動抗旱措施因應，目前優先實施輪流灌溉，也陸續啟用抗旱水井。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。