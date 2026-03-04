清明掃墓 北市南港軍人公墓提前啟動假日延長開閉園等3措施

下個月就是清明節，為便利民眾前往南港軍人公墓祭祀，北市兵役局從3月中旬起假日，提前啟動清明便民服務，透過延長服務時間、接駁運輸及交通管制等三配套，協助民眾順利完成對先人祭祀追思的大事。

北市兵役局表示，考量清明節前後周末及連續假期掃墓人潮聚集，南港軍人公墓將於3月14、15、21、22、28、29日及4月3日至4月6日連續假期期間，共計10天，每天開、閉園時間均前後調整各延長30分鐘，從上午8時至下午5時止，提供民眾祭祀服務。

兵役局指出，因園區環山道路狹窄、停車空間有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往；搭乘捷運文湖線民眾可於南港展覽館5號出口，步行至對面研究院路一段「南港展覽館」公車站，轉乘小1路線公車至「軍人公墓站」下車，或轉乘小12、205、北環幹線(原620)、645(副線)至「中華科技大學站」下車，也可轉乘306公車在「凌雲五村站」下車。

乘捷運板南線及台鐵民眾，則可於捷運南港站1號出口，轉乘270、藍25公車至「中華科技大學站」下車 。

兵役局長李治安表示，為提升清明期間祭祀服務品質，園區埋藏區上方增設有流動廁所，並於掃墓期間增派15位義交人員協助交通指揮，以維持道路順暢及行車安全。

此外，兵役局官網也提供「網路追思服務」，讓不克前往現場的民眾，也可透過線上方式表達追思心意。另外，李治安特別提醒，南港軍人公墓位處山區，春季易有降雨，請民眾於園區內行走及上下階梯時務必留意安全，並建議提早或改於平日前往，以分散人潮，順利完成祭祀行程。