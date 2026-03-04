公益律師、秘密森林好評霸榜！十大必追律政韓劇揭曉

話題法庭韓劇有哪些？

近年來，韓劇早已打破法庭劇嚴肅沉悶的刻板印象，將律政題材玩出全新高度！尤其在2024年至2026年期間，韓劇市場再度掀起了一波強烈的律政熱潮。這波浪潮中不僅題材更加多元，更有許多由現職律師或前法官親自執筆的寫實神作。從主打痛快私刑的《來自地獄的法官》、剖析真實婚姻的《好搭檔》，到描繪法律界基層與溫暖關懷的《瑞草洞》、《夢想成為律師的律師們》、《公益律師》，以及探討極端正義的《惡魔法官》等，都將真實殘酷的法庭攻防與深刻的人性掙扎完美搬上螢幕，讓觀眾看得大呼過癮。

究竟哪幾部律政題材神作才是網友心中的必看經典？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近兩年（2024/2/9～2026/2/8）的網路討論度，整理出「十大人氣律政題材韓劇」。無論你是喜歡極致爽劇、懸疑燒腦，還是溫馨治癒的職場日常，這份榜單絕對能填滿你的追劇片單，一起來看看誰是話題討論度破表的律政劇王者！

No.10 《千元律師》

如果你對律政劇的印象還停留在嚴肅沉重，那由南宮珉主演的《千元律師》絕對會顛覆你的想像！劇情講述頂尖律師千智勳（南宮珉 飾）專為平民辯護，無論案件多棘手，委託費永遠只收1,000韓元（約台幣22元）。他穿著復古格紋西裝，最愛在法庭上不按牌理出牌，把權貴耍得團團轉。此外，被爺爺逼迫來實習的精英檢察官白瑪麗（金智恩 飾），以及常要自掏腰包補貼房租的苦命事務長（朴真宇 飾），三人從互看不順眼到默契十足，貢獻了極密集的笑點。

然而，劇情中後段剝開了「千元」背後的催淚洋蔥，揭露他從王牌檢察官變成怪咖律師的虐心過往，讓全劇在爆笑之餘多了一層對抗社會黑暗的深刻哲思。南宮珉完美駕馭喜劇與復仇主線的「劇拋臉」演技，成功奪下2022年度SBS韓劇收視冠軍，也讓網友紛紛大讚：「千元律師好好看」、「算是我看南宮珉的第一部劇，印象太深刻了」、「真的是邊看邊笑，只能說大推」、「為了千元律師，加了迪士尼會員！」

No.9 《黑話律師》

李鍾碩退伍回歸大作《黑話律師》以「全員惡人」的設定與不斷反轉的懸疑劇情，曾掀起全球「猜兇手」狂潮！劇情講述勝訴率不到10％的三流律師朴昌浩（李鍾碩 飾），意外捲入權貴命案，竟被誣陷為天才詐欺犯「Big Mouse」鋃鐺入獄。為了在險惡的監獄求生並保護妻子薇瑚（林潤娥 飾），懦弱的他被迫「黑化」，將錯就錯假扮成監獄大老，展開「以惡制惡」的逆襲。劇中潤娥不走傻白甜路線，化身「最強護夫」深入險境，夫妻倆一內一外強強聯手，狂飆演技大獲好評。

全劇快節奏的監獄爭鬥與電影級視聽饗宴，讓觀眾深陷解謎魅力，網友狂讚：「真的是反轉再反轉的觀影體驗」、「看到李鍾碩一直被打心好痛，到底誰是大老鼠！」不過，隨著大結局創下13.7％的超高收視，結尾的處理方式卻引發兩極熱議。部分期待完美復仇的觀眾崩潰直呼：「一度很讚，直到倉促爛尾」、「最後居然是用以暴制暴」。儘管收尾引發熱烈爭論，但前期高潮迭起的懸疑張力與男女主角的神仙火花，依然讓本劇穩坐話題神劇寶座！

No.8 《少年法庭》

如果說多數律政劇追求逆襲爽度，那Netflix原創神劇《少年法庭》絕對是一記發人深省的硬核痛擊！本劇改編自震驚韓國的真實慘案，大膽撕開「青少年犯罪」的沉重社會瘡疤。影后金憓秀以教科書級演技詮釋冷酷法官沈恩錫，一句「我極度厭惡少年犯」氣場全開。她打破傳統的溫情教化，堅持嚴懲那些仗著「未成年」當護身符的罪犯，並與相信人性本善的溫情法官（金武烈 飾）產生強烈觀點碰撞，犀利探討了法律漏洞、家庭失職與社會冷漠。

血淋淋的寫實劇情讓觀眾看得既生氣又過癮，引爆網友熱烈共鳴：「這是我一生推的神劇」、「少年犯仗著法律會保護的嘴臉太真實，該讓恐龍法官都看過」、「看完完全沉浸在裡面無法自拔」。遺憾的是，首季結尾雖埋下伏筆，Netflix卻證實取消第二季製作，讓大批粉絲心碎直呼：「平時不看韓劇但這部最愛，一直以為會有第二季的！」雖然留下未能續拍的懸念，但它強大的社會反思力，依然穩坐無數劇迷心中的超強經典。

No.7 《秘密森林》

說起「律政懸疑劇」，《秘密森林》絕對是許多韓劇迷心中難以超越的神作！第一季講述因手術失去情感的檢察官黃始木（曹承佑 飾），與正義女警韓汝珍（裴斗娜 飾）聯手撕開檢警高層的腐敗黑幕；第二季則直擊現實中敏感的「檢警調查權鬥爭」，讓昔日戰友身處組織利益衝突的風暴中心，揪出更龐大的權力怪獸。全劇不靠浮誇動作戲，全憑極致燒腦的縝密邏輯與精湛演技強勢封神。其強大的影響力不僅樹立了律政韓劇的最高標竿，甚至破天荒為人氣配角徐東宰（李浚赫 飾）推出了專屬外傳《或好或壞的東載》，可見該系列世界觀的迷人程度。

這部經典神劇雖已播出多年，近期卻因當年同為本劇配角的申惠善與李浚赫，在新劇《莎拉的真偽人生》中再續前緣，意外掀起全網猛烈的「回憶殺」與重刷熱潮！大批死忠粉絲激動留言：「追完了新上線的《莎拉》，忍不住重新點開2017年的秘森來溫習」、「秘密森林是可以一看再看的好劇，一二部都好好看」、「起碼看了8次，點開1和2果然再看一次還是好精彩」。

No.6 《夢想成為律師的律師們》

2025年曾一舉衝上Netflix台灣區冠軍的黑馬韓劇《夢想成為律師的律師們》，絕對是一部溫暖治癒的職場神作！劇情講述滿腔熱血卻零社交技巧的菜鳥律師姜孝敏（鄭彩娟 飾），遇上行事冷峻的王牌上司尹錫勳（李陣郁 飾），這對高顏值的「冰山王牌Ｘ熱血菜鳥」師徒檔，從互看不順眼到建立深厚信任，兩人碰撞出的火花絕對是全劇最吸睛的焦點。

不同於傳統法庭劇一味追求大快人心的勝訴爽度，本劇更像是一部探討「如何作為一名真正的律師來生活」的治癒系職場劇。編劇將艱澀的法律邏輯巧妙融入日常，每一集所探討的現實案件（如虐童、生殖醫療等）不僅極具社會爭議，更深深映照出角色們隱藏的過往傷痛與人性掙扎。劇情不斷拋出「以愛之名」的法律辯證，帶領觀眾反思當正義與現實衝突時，法律的邊界與侷限究竟在哪裡。細膩感人的劇情深深打動了無數觀眾，紛紛大推：「每集都哭！內斂又有深度，超愛最後喝茶的金句連發」、「每個案例都精心挑選，貼近人性又引人深思」、「看著主角從案子中成長真的很感動」。

No.5 《公益律師》

由《梨泰院Class》導演與前法官編劇聯手打造的Netflix爆款神劇《公益律師》，絕對是近年最賺人熱淚的律政喜劇！劇情講述擁有數十萬粉絲的「明星法官」姜大衛（鄭敬淏 飾）因一場荒謬的賄賂醜聞跌落神壇，被迫加入零營收的「Pro Bono」公益訴訟小組。他與充滿熱情的律師朴喜悅（蘇珠妍 飾）搭檔，從原本利慾薰心的菁英，逐漸轉變為替弱勢發聲的熱血律師。

由於編劇曾是真實法官，劇本不僅法理精準，更將視角溫柔地放在底層社會：從被虐待的狗狗歸屬權、外籍配偶的困境，甚至到殘疾男孩「起訴老天爺」等荒謬卻催淚的案件。隨著劇情進展，不僅收視率一路狂飆至10％，網路討論聲量更是隨著集數推進而不斷攀升，在大結局播出當天成功飆破最高點！又哭又笑的治癒劇情讓網友狂讚：「鄭少女果然是鄭少女」、「每一個案子都眼眶泛淚看完」、「真的超好看，看到淚流滿面，拜託一定要有第二季！」

No.4 《非常律師禹英禑》

說到現象級破圈的律政韓劇，絕對非《非常律師禹英禑》莫屬！劇情講述患有自閉症譜系障礙的天才少女禹英禑（朴恩斌 飾），憑藉過目不忘的記憶力與獨特的發散思維，在頂尖律所闖出一片天。朴恩斌苦心鑽研自閉症特質，呈現出令人讚嘆的「神級演技」，不僅奪下百想大賞最高殊榮，更讓收視率從首集的0.9％奇蹟狂飆至17.5％，創下電視台難以超越的歷史紀錄！

本劇最大的魅力，在於它完全打破了傳統法庭劇的冰冷與肅殺。每當英禑靈光乍現時，背景躍出海面的巨大鯨魚特效，為嚴肅的法律案件注入了溫暖色彩。劇情透過英禑純粹的視角，探討了脫北者、LGBTQ、城鄉差距等社會議題；而劇中溫柔的「國民女婿」李濬浩（姜泰伍 飾）、宛如「春日暖陽」的好友崔秀妍，以及神級好主管鄭明錫，更是為這部劇增添了滿滿的治癒能量，獲網友激推：「二刷還是感動不已，看一集就上癮！」、「最喜歡春日太陽那段台詞」。由於常年位居網友的「韓劇熱推名單」，即便播出多年《非常律師禹英禑》仍維持著極高聲量，挾帶主角朴恩斌的超高人氣，成功挺進本次榜單前五名！尤其2026年初傳出第二季劇本正在籌備的喜訊，更讓討論度再次爆發，抓住全網焦點。

No.3 《瑞草洞》

如果你已經看膩了財閥惡鬥與血腥懸案，那麼2025年由李鍾碩與文佳煐主演的《瑞草洞》，絕對會給你耳目一新的治癒感！劇名「瑞草洞」正是韓國首爾的法律核心地帶，但本劇不打高空，反而將鏡頭對準每天處理瑣碎糾紛的基層「受僱律師」。劇本由現職律師親自執筆，細膩刻畫這群法律界社畜的加班辛酸，被網友封為「律政版的《未生》」。李鍾碩繼《黑話律師》後再度披上律師袍，但這次他化身為只求準時下班的9年疲憊老鳥，與滿腔熱血的菜鳥後輩文佳煐擦出強烈火花，兩人超高的顏值搭配不僅被譽為「視覺饗宴」，劇組更遠赴香港實地取景，營造出極致的浪漫曖昧氛圍。

除了寫實的法庭日常，本劇還隱藏著一大驚喜亮點：主角們組成的五人「飯局組」，總是透過午餐時光來吐嘈與療癒職場鳥事。各種大啖美食的畫面意外引爆話題，同款餐廳更成為劇迷爭相打卡的聖地，帶動討論熱潮！寫實又紓壓的劇情讓本劇大受歡迎，不僅以7.7％奪下同時段收視冠軍完美收官，更讓大批網友笑稱：「這部根本該改名叫機智的律師生活」、「明明是律政劇看了卻超餓」、「律師們每個人的故事背景人物刻畫我也很喜歡」。

No.2 《好搭檔》

榮登榜單亞軍的《好搭檔》，絕對是2024年最具話題性的大黑馬！劇本由現職離婚律師崔唯娜親自執筆，將最真實殘酷的家事法庭原汁原味搬上螢幕。劇情講述擁有17年資歷、冷酷無情的王牌離婚律師車恩京（張娜拉 飾），遇上滿腔熱血卻極度排斥離婚案件的菜鳥律師韓宥利（南志鉉 飾），這對「冷血魔頭」與「熱血新人」的雙女主組合，從價值觀激烈碰撞到成為最強後盾，強大的化學反應讓劇迷看得大呼過癮。

本劇採用快節奏的「一集一案件」模式，精準剖析外遇、監護權爭奪等婚姻黑暗面。其中最引爆討論度的高潮，莫過於車恩京竟要親自上陣處理自己慘遭背叛的離婚大戰，這段「手撕渣男」與反擊第三者的情節，讓收視率一路狂飆衝破17.7％！劇本堅持不灑狗血，反而透過「離婚不是失敗，而是選擇另一種人生」等極具深度的金句，溫柔承接了破碎的情感。最終《好搭檔》成功橫掃2024年SBS演技大賞多項大獎，也收穫了網友壓倒性好評：「張娜拉所有作品裡最喜歡這部！」、「劇本難得不狗血，討論的點有智慧又有深度」、「寫實的鋪陳看得超爽，真的好期待能有第二季」。

No.1 《來自地獄的法官》

成功穩坐本次榜單冠軍寶座的，正是2024年掀起全網狂熱的奇幻律政爽劇《來自地獄的法官》！本劇徹底打破傳統法庭劇「乖乖守法」的框架，主打極致痛快的「以暴制暴」，劇情講述地獄惡魔附身在遭刺身亡的法官姜光娜（朴信惠 飾）身上，為了完成將惡人送往地獄的任務，她竟在法庭上故意給予十惡不赦的殺人犯「輕判」，只為能在場外親手對他們展開殘酷處決！這種讓罪犯親身體驗受害者恐懼的私刑正義，搭配地獄大門的華麗特效與光娜的絕美換裝秀，讓觀眾大呼過癮，完結篇更強勢創下14.7％的超高收視紀錄。

本劇最大的看點，絕對是朴信惠出道以來首度挑戰的「瘋魔惡女」形象！過去多飾演甜美苦情角色的她，這次化身狂傲邪魅、戰鬥力爆表的惡魔法官，超殺的紅唇與精湛武打戲讓她成功締造「人生角色」。網友激讚：「朴這次眼神有瘋，看得好過癮」、「終於有個角色能讓她展現演技」。值得一提的是，相較於一面倒好評的復仇主線，她與熱血刑警韓多溫（金宰永 飾）的感情線卻引發兩極評價，許多追求極致爽感的劇迷直呼：「只要出現感情戲我都快轉」、「真的不需要感情線，我就想看朴信惠變成瘋婆娘懲罰壞人」。儘管愛情戲評價兩極，但其突破天際的復仇爽度與強烈話題性，依然讓《來自地獄的法官》毫無懸念地奪下冠軍。

