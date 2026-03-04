今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

吳德榮指出，今地面鋒面南移至巴士海峽，鋒面雨帶持續為各地帶來局部降雨的機率、雨勢減緩，氣溫略升、仍偏涼。各地區氣溫：北部14至21度、中部14至24度、南部16至28度及東部14至25度。

吳德榮表示，明日鋒面雨帶減弱，天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五下午起東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、下周日(7、8日)水氣逐日減少，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；周六偏冷、下周日氣溫漸升。下周一(9日)轉偏東風、東半部水氣增多，東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周二(10日)東北季風再增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周三(11日)白天起、水氣減，天氣好轉，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。下周四(12日)鋒面掠過，北部、東半部再轉有局部短暫雨。下周五(13日)鋒後乾冷空氣南下、天氣轉晴。本周五起至下周五，三波的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。