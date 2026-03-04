快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
吳德榮指出，今各地區零星飄雨，中部山區較明顯。明天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。本報資料照片
吳德榮指出，今各地區零星飄雨，中部山區較明顯。明天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

吳德榮指出，今地面鋒面南移至巴士海峽，鋒面雨帶持續為各地帶來局部降雨的機率、雨勢減緩，氣溫略升、仍偏涼。各地區氣溫：北部14至21度、中部14至24度、南部16至28度及東部14至25度。

吳德榮表示，明日鋒面雨帶減弱，天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五下午起東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、下周日(7、8日)水氣逐日減少，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；周六偏冷、下周日氣溫漸升。下周一(9日)轉偏東風、東半部水氣增多，東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周二(10日)東北季風再增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周三(11日)白天起、水氣減，天氣好轉，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。下周四(12日)鋒面掠過，北部、東半部再轉有局部短暫雨。下周五(13日)鋒後乾冷空氣南下、天氣轉晴。本周五起至下周五，三波的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 氣溫 鋒面

延伸閱讀

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

中南部30°C！開學暖陽天 周二就變天

相關新聞

玉山下雪了！出現結冰與霧淞現象

受到華南雲雨區東移影響，昨天上半天降雨明顯，尤其中南部地區明顯雨勢，隨後下午天降雨逐漸趨緩，不過仍有零星降雨出現。

改善制度 托盟調查：6成8民眾可接受非婚生育

「非婚育兒」也是人生選項。托育與就業政策催生聯盟一項最新調查顯示，在現行情況下，百分之七十一點三的受訪者認為非婚伴侶不適合生育；但制度如能要求伴侶扶養義務、保障財產繼承權等，則情勢反轉，六成八同意非婚者也可生兒育女，呼籲政府儘速建立非婚生育者保障制度。

新聞眼／婚姻與生子脫勾 展現多元社會

傳統婚育制度僵化，讓許多年輕世代裹足不前，不想身陷婚姻的泥淖，而這也是導致少子化國安問題的主因之一。托育政策與催生聯盟提出非婚生育的觀點，讓婚姻與生育等人生兩件大事不用綁在一起，或許短時間內，仍無法挽救生育率急墜的態勢，卻能呈現多元社會活力。

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，各地區零星飄雨、中部山區較明顯。這波冷空氣台北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準(台北測站≦14度)還有段差距。今晨平地最低氣溫約在14至16度。

水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

今年冬季西半部降雨不佳，創下自一九五一年有紀錄以來最少的紀錄，連帶影響水情。經濟部水利署表示，目前水情最緊的是新竹地區，因為頭前溪川流水量持續下降，又適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，水情燈號已轉為綠燈。

避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

統計全國近三個月降雨，新竹以南地區整體降雨量只有歷年同期平均值的一到兩成，導致河川流量驟減、農業水庫蓄水量下降，不少農民憂心，再這樣下去，農業灌溉恐鬧水荒。農業部農田水利署說，已啟動抗旱措施因應，目前優先實施輪流灌溉，也陸續啟用抗旱水井。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。