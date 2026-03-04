那些年我們一起追過的二輪戲院 「時代的眼淚」可以靠VR迎來第二春？

影視串流平台的崛起，翻轉民眾「去電影院看電影」的習慣，電影院/戲院成為「時代的眼淚」面臨退場，「二輪戲院」更是瀕臨絕種。「戲院需要被賦予新的價值與意義。」瀚草文創董事長湯昇榮表示，此次翻轉東南亞戲院只是實驗的開始，他正在物色其他已退場的戲院，如湳山戲院、新民生戲院，希望注入 VR等多元空間的概念協助戲院重生。

創立於1966年的東南亞戲院，由李景然、吳求劍等200多位退伍榮民集資成立，命名為「東南亞」以紀念在中國西南邊境與緬甸的征戰歲月。初期以放映二輪電影為主，是公館學生族群看電影的首選，一度是台北二輪戲院的龍頭，承載了許多學生和市民的青春記憶。

隨著觀影型態的改變，東南亞戲院從二輪轉為首輪播放，並歷經多次整修。2015年由秀泰影城接手更名為「東南亞秀泰影城」，去年1月因基地大樓簽約都更結束營業，結束了長達一甲子的電影院歷史。

對台大和台師大學生而言，青春歲月中還有另一座二輪片戲院—大世紀戲院。大世紀戲院成立於1981年，全盛時期以「100元看到底(通常是兩到三部片)」聞名，2008年歇業。熄燈除了因為二輪戲院風光不再，據說地主也準備都更。不過18年過去、大世紀戲院所在大樓仍未都更，原址曾開過健身中心，目前是鞋包維修店。

「二輪戲院」是電影院黃金時期的產物。不僅票價是首輪戲院的五折，且多採「自由座、一票到底」，是學生「貧窮約會」的最佳選擇。但隨觀影習慣的改變，二輪戲院紛紛走入歷史，如今全台倖存的二輪戲院不超過十間。

